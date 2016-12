Yapılan ankete göre Makedonya vatandaşlarının yüzde 52,4'ü kendilerini inançlı olarak tanımlıyor. Yüzde 30,6'sı kısmen dindar olduğunu ifade ederken, geriye kalan yüzde 16,5'i ise çok az ya da hiç dindar olmadığını düşünüyor.

Üsküp Siyasi Araştırmalar Enstitüsü (İPİS) tarafından Hıristiyan ve Müslüman vatandaşlara yönelik yapılan ankete göre Makedonya'nın dindar bir ülke olduğu gösteriliyor.

Ankette ayrıca 'Kuran veya İncil okuyor musunuz' sorusu da yer alıyor. Hıristiyanların yüzde 44,8'i, Müslümanların ise yüzde 80'i bu soruya 'evet' yanıtını vermiş. 'Ne kadar sıklıkla camiye ya da kiliseye gidiyorsunuz' sorusuna ise Müslümanların yüzde 19,2'si her gün, yüzde 18,3'ü her hafta, yüzde 10'u ayda bir iki kez ve yüzde 13,3'ü sadece Bayramlarda yılda birkaç kez camiye gittiğini ifade etmiş. Hıristiyanlar ise yüzde biri her gün, yüzde 9,8'i her hafta, yüzde 31,3'ü ayda bir iki kez ve yüzde 41,9'u sadece bayramlarda yılda bir kaç kez kiliseye gittiğini ifade etmiş.

'Sizin için dininiz mi milliyetiniz mi daha önemli' sorusu da ankette yer alıyor. Hıristiyanların yüzde 44,4'ü dinin daha önemli olduğunu, yüzde 16'sı da milliyetin daha önemli olduğunu ifade etmiş. Müslümanların yüzde 32,5'i dinin, yüzde 38,3'ü de milliyetin daha önemli olduğunu ifade etmiş.