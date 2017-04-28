Doğuştan beyninde bulunan bir rahatsızlık nedeniyle konuşma bozukluğu yaşayan 5 yaşındaki Makedonyalı Hasan Alimov'a Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın sahip çıktı. 5 yıldır tomografi çektirilemeyerek hastalığına tanı konulamayan minik Hasan'a İstanbul'daki özel bir hastanede tomografi çektirildi. Tomografi sonuçları sonrası minik Hasan'ın tüm tedavisi Eyüp Belediyesi tarafından karşılanacak.

Türkiye Beyazay Derneği'nin 'Türkiye Makedonya Dostluk Köprüsü' projesi kapsamında 25 çocuk, Eyüp Belediyesi ev sahipliğinde gezi için İstanbul'a geldi. Gezi kapsamında çocuklarla bir araya gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, doğduğu günden bu güne hastalığına tanı konulamayan 5 yaşındaki Hasan Alimov’u fark etti. Çocuğun annesi Meyre Alimova ile konuşan Başkan Aydın, çocuğun Türkiye'de tedavi edilmesini teklifinde bulundu.

Ailenin teklifi kabul etmesinin ardından ülkesi Makedonya'da 5 yıldır çeşitli imkansızlıklar nedeniyle tomografi çektirilemeyen minik Hasan'a İstanbul'da özel bir hastanede tomografi çektirildi. Başkan Aydın, tomografi sonuçlarının ardından gereken tüm tedavinin yapılması konusunda aileye destek sözü verdi. Minik Hasan'ın annesi Meyre Alimova, Başkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.



Kaynak: Haberler.com