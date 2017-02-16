Başkent Üsküp’te son dönemlerde nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte temizlik çalışmaları da hızlandırıldı. Özellikle üşengeçlik veya maddi imkansızlıklardan dolayı atılamayan mobilya ve beyaz eşya gibi eşyalar, ücretsiz bir şekilde toplanacak.

Çayır Belediyesi ve Kamu Kurumu “Komunalna Higiena” ortalığında, bugün ve yarın eski beyaz eşya, televizyon ve mobilyalar toplanacak.

Kurumlar, temizliğin sağlanması için bu tür eşyaları ücret almadan yapacak. Vatandaşlar, 7:00 ile 9:30 saatleri arasında söz konusu eşyaları evlerinin önüne bırakabilecek. Temizlik ekiplerinin yarın Çayır’ın Gazi Baba, Serova, Eski Tophane, Saat Kule, Bit Pazar ve Dükancık’ta mobilya ve beyaz eşyaları toplayacak.

Aerdodrom Belediyesi ise “Sıfır Çöp” derneği ortaklığında Cumartesi günü Lisiçe semtinde elektronik aletleri toplayacak.