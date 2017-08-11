El Hilal Yardımlaşma Derneğinin bu yıl 14. Kez düzenlediği sünnet şöleni Üsküp’teki Kurşunlu Han’da yapıldı.

Çayır ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, sünnet edilen çocuklar ve aileleri büyük bir mutluluk yaşadı.

Sünnet programına T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, El Hilal Derneği Başkanı ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlı ve belediye meclis üyeleri, dernek başkanları ve diğer davetliler katıldı.



Kuran-ı Kerim okunarak başlayan programda, Yeni Yol, Karşıyaka ve Bursa’dan gelen folklor ekipleri de sahne aldı.

Katılımcıları selamlayan T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, 14 yıldır etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür etti.



Büyükelçi Kara, “Buradaki çocukların ailelerine seslenmek istiyorum. İnşallah bu çocukların damatlıklarını da görürsünüz ve bu bir başlangıç olmuş olur. Çocuklarımızın birkaçının da yetim olduğunu öğrendim. Ne mutlu ki burada yetimleri sevindiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Büyükelçi Kara, bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ederek sözlerini noktaladı.

“14 Yılda 3 Bin Çocuğu Sünnet Ettik”

El Hilal Derneği Başkanı ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi, 14 yıldır bu etkinlikle Makedonya’da yaklaşın 3 bin çocuğu sünnet ettiklerini söyledi.



Şehabi, “El Hilal Yardımlaşma Kuruluşu zaten bu gayeyle kuruldu. Hem dini değerlerimize sahip çıkmak hem de bu topraklarda var olan kültürel medeni değerlerimizi ayakta tutmak. İşte sünnet şöleni bu gayelerimizden biridir” dedi.

Bu yıl Doğu Makedonya’ya daha çok ağırlık verdiklerini vurgulayan Şehabi, “Bu yıl 400 eve sevinç götürüp, sevindirdik. Bu yüzden büyük bir mutluluk yaşamaktayız” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlı, böyle güzel projelerle Makedonya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bursa’nın bir Balkan şehri olduğunu kaydeden Karlı, “Ben de bir Balkan göçmeniyim. Bursa’da her iki aileden biri Balkan göçmenidir. Böyle olunca Üsküp ve tüm Balkanlar’daki hemşerilerimizden birer akrabası var. Bu akrabalıklar sayesinde gerçekten çok güzel köprüler kuruluyor” dedi.

Karlı, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Makedonya’daki projelere devam edeceklerini müjdeledi.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da sünnetin önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Selamlama konuşmalarının ardından sünnet edilen çocuklara protokol tarafından hediyeler dağıtıldı.

Program verilen yemek ve okunan duayla sona erdi.