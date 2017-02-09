Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan büyükanneler için ödenecek ücreti açıkladı.

Projeyle kadın istihdamına destek olmayı planladıklarını belirten Müezzinoğlu, ilk etapta pilot 10 ilde toplam 6 bin aileyi kapsayacak projenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarınca takip edileceğini söyledi.

Müezzinoğlu, projenin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'te pilot olarak uygulanacağı bildirerek, anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardımın yapılacağını ifade etti.

Projenin bin aile için maliyetinin 6 milyon lira olduğunu, bununda yarısını İŞKUR, yarısını da protokolün tarafın olan paydaşların üsteleneceğini aktaran Müezzinoğlu, dünyada bir ilk olacak projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu protokolden sonra talepleri almaya başlayacağız. Bu talepleri ayın sonuna kadar değerlendireceğiz, mart ayı itibarıyla projenin fiilen uygulanmasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan ilki annenin geriye dönük asgari bir yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin iki asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam geliri üç asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük olan aileler üzerinden gitmeyi planlıyoruz."

Büyükannenin 65 yaşından büyük olmamasının dikkate alınacağını ama büyükannenin sağlık durumunun bir çocuğa bakabilecek durumda olup olmamasına daha da çok önem verdiklerini vurgulayan Müezzinoğlu, sağlıklı durumu uygun olan 65 yaşın üzerindeki büyükannelerin de projeye dahil edilebileceğini söyledi.





Kaynak: TRT Haber