TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muftareviç’in TRT Avaz ile gerçekleştirdiği ortak canlı yayın, Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar ve Türk Dünyası başta olmak üzere dünya genelinde milyonlarca seyirciye ulaştı.

Miraç kandili vesilesiyle ilk kez Murat Paşa camiinden yapılan canlı yayına cemaat de büyük ilgi gösterdi.

Sunuculuğunu Hasan Karakaya’nın yaptığı Mevlid-i Şerif programında, Makedonya İslam Birliği Genel Sekreteri İrsal Yakupi, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Murat Paşa Camii Vaiz ve Hatibi Süleyman Baki, Murat Paşa Camii imamı Saduddin Süleyman yer aldı.



Ankara Keçiören Aksa Camii İmam Hatibi Erdal İlhan ve Hafız Emri Hirda'nın okuduğu Mevlid-i Şerif’e Üsküp İsa Bey Medresesi İlahi grubu da ilahileriyle eşlik etti. Üsküp halkı Murat Paşa Camiindeki mevlid programına yoğun ilgi gösterdi.

Üsküp halkı, bu tür canlı yayınların Makedonya’da yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek gelecekte de devam etmesini temenni etti.