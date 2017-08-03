Tophane semtinde yapılacak olan yeni camide inşaat çalışmaları başlatıldı.
Dünden itibaren iş makineleri bodrum katı ve otoparkın bulunacağı alanda kazı çalışmalara başlarken, yüklenici firma söz konusu çalışmaların iki haftada tamamlanacağını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından masrafları karşılanacak olan Tophane Camii inşaatı, Makedonya İslam Birliği, Çayır Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşu KOMAŞ AŞ işbirliğinde gerçekleştirilecek.
Osmanlı mimarisine sahip olacak ve 1500 kişiye ibadet imkanı sağlayacak cami, iki minareli ve 9 kubbeli olacak.
Tophane Camiinde İnşaat Çalışmaları Başladı
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