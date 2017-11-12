



TİKA, Kosova’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. T.C. Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Müferra Şinik’in katılımı ile TİKA tarafından sağlanan stantta yaklaşık 150 girişimci kadının işbirliği içinde ürettiği bitkisel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Büyükelçi Kılıç, tanıtım alanındaki konuşmasında kadın girişimcilerin desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kadınların kendi gücü ve yaratıcılıklarıyla gerek ailelerinin gerekse ülkelerinin ekonomilerine destek olduklarını kaydetti.

Kadın kuruluşlarına desteğin devam edeceğine ve bunun Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu belirten Büyükelçi Kılıç “Her şeyin başı bir hayal kurmaktır. Hayal kurmuşlar, pozitif düşünmüşler, projelerine yönelik heyecan duymuşlar ve en nihayetinde hayalleri de bugün gerçekleşiyor. TİKA da buna yardımcı olmuş, destek olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir projenin açılışı var bugün” dedi.



Dernek Başkanı Havuşe Bunyaku ise konuşmasında “Dardanya Kartallari Derneği için bu gün büyük bir gün. TİKA’ya bir kaç ay önce bazı ekipmanlar için talepte bulunmuştuk ve gerek TİKA koordinatörü gerek personeli tarafından talebimiz profesyonel bir şekilde değerlendirilerek talep ettiğimizden çok daha fazlasını bize temin ettiler. Sayın Büyükelçiye şunu belirtmek isterim ki Türkiye TİKA’sıyla gurur duysun” açıklamalarında bulundu.

On sekiz yıldır faaliyet gösteren dernek için söz konusu desteğin şimdiye kadar sağlanan en büyük destek olduğunun altını çizen Bunyaku, bu destek ile şifalı ve hoş kokulu bitki yetiştiriciliği ile uğraşan 15 kadın ve doğal ortamdan toplamayı gerçekleştiren 100’e yakın kadın üyenin gelirlerinin artırılacağını ve aile ekonomilerine destek sağlanacağını ifade etti



Kadınların ekonomiye katılımlarının teşvik edilmesi ve aile ekonomilerinin desteklenmesi kapsamında Kosova’da proje ve faaliyetlere devam eden TİKA, Dardanya Kartalları Derneğinin üretim kapasitesinin ve pazarlama olanaklarının arttırılması için destek oldu.

Şifalı ve hoş kokulu bitkilerin yetiştirilerek ve doğal ortamından toplanarak yirmiden fazla çeşit çay üretimi gerçekleştiren Dardanya Kartaları Kadın Derneği’ne proje kapsamında bitki kurutma makinesi, bitki ve meyve öğütme makinelerinin yanı sıra ürünlerini de pazarlayabilmeleri için seyyar tanıtım standı desteği sunuldu.