



Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bulunan Karadağ Kadın Lobisi Meslek Edindirme Merkezi’nin tadilatı ve donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da 17 yıldır faaliyet gösteren “Karadağ Kadın Lobisi” şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara yönelik bir sığınma evi olarak faaliyet gösteriyor. Kadın Sığınma Evinde barınan mağdur kadınların topluma kazandırılması ve meslek sahibi olarak yaşam standartlarının iyileştirilmesi için Karadağ Kadın Lobisi bünyesinde kurulan, kuaför, dikiş ve bilgisayar kurslarının verildiği “Meslek Edindirme Merkezi’nin” tadilat ve donanımı TİKA tarafından tamamlanarak hizmete açıldı. Açılış törenine Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Karadağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Sivil toplum kuruluşları, TİKA yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Töreninde konuşan Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Türkiye’nin, TİKA eliyle Karadağ halkının ihtiyaç duyduğu her alanda işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. TİKA Karadağ Koordinatörü Ahmet Altun ise, TİKA’nın Karadağ’da hayatın her alanına dokunan projeler gerçekleştirdiğini belirtti. Proje’nin şiddet mağduru kadınların topluma kazandırılması ve meslek sahibi olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri açısından önemine değinen Altun, Karadağ’da sosyal alanlara yönelik projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Karadağ Kadın Lobisi Müdürü Aida Petroviç‘de, Kadın Lobisi’nin, TİKA ile tanışana kadar sadece şiddete uğrayan kadın ve çocuklara barınak olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Petroviç, projenin Karadağ’da şiddete uğrayan kadınlar için bir umut ışığı olacağını kaydederek, Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.