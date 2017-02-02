Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bulunan Karadağ Çocuk Hakları Merkezi binasının tadilatı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandı.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da 16 yıldır faaliyet gösteren, Karadağ’da risk altındaki çocukların ve gençlerin yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik çeşitli eğitim programları ve projeler gerçekleştiren Karadağ Çocuk Hakları Merkezi’nin yeni binasının tadilatı TİKA tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

Söz konusu merkezin açılışı sebebiyle düzenlenen törene Podgoritsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Boris Mugoşa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip ve TİKA yetkilileri katıldı.



Açılış töreninde konuşan T.C. Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, çocuk ve gençlere yapılan yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, bu tür merkezlerin ülke genelinde diğer şehirlerde de yaygınlaşmasını temenni etti. Türkiye’nin, TİKA eliyle Karadağ halkının ihtiyaç duyduğu her alanda işbirliğine hazır olduğunu vurgulayan T.C. Karadağ Büyükelçisi Galip, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Podgoritsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Boris Mugoşa ise, Podgoritsa Belediyesi olarak 10 yıldan fazla süredir işbirliği içerisinde oldukları Karadağ Çocuk Hakları Merkezinin yeni binasının tadilatına yönelik katkılarından dolayı Karadağ halkı adına TİKA’ya teşekkürlerini iletti. Podgoritsa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mugoşa, Podgoritsa Belediyesi’nin TİKA ile işbirliğinin 2017 yılında da devam edeceğini sözlerine ekledi.



TİKA Karadağ Program Koordinatörü Ahmet Altun da, Karadağ Çocuk Hakları Merkezi’nin Karadağ’da risk altındaki çocukların korunması, topluma kazandırılması, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve meslek sahibi olmaları konularında önemli katkılar sağladığını vurguladı. Proje kapsamında, Karadağ Çocuk Hakları Merkezi’nin modern bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesine imkân sağlandığını sözlerine ekleyen TİKA Karadağ Program Koordinatörü Altun, Karadağ’a yönelik projelerin devam edeceğini kaydetti.