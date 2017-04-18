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18 Nisan 2017 Salı

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TİKA, “Çocuklar Mutlu, Balkanlar Umutlu” Programını Başlatıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkelerinde uygulanan projeler artık Programlar halinde tüm ülkeleri kapsayacak şekilde uygulanmaya başladı.

18 Nisan 2017 Salı 22:00
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TİKA, “Çocuklar Mutlu, Balkanlar Umutlu” Programını Başlatıyor

 

Faaliyet gösterdiği coğrafyalarda her sektörde projeler yürüten TİKA, ülkelerin geleceği olan çocuk ve gençlere yönelik programları uygulamaya koydu.  Evrensel düşünce çerçevesinde Balkanlarda yer alan dost ve kardeş ülkelerde bulunan özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için TİKA desteğinde ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde uygulamaya giren   “Özel Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe Paylaşımı - Engelimi Türkiye ile Aşıyorum” Programı Bosna Hersek’te pilot olarak uygulamaya girdi.

İki ülke milli Eğitim Bakanlıkları ve TİKA arasında imzalanan protokol ile programın ikinci aşaması İstanbul’da tamamlandı. Bosna Hersek Federasyon Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Alden Kajtaz’ın da bulunduğu ülkenin farklı bölgelerindeki özel eğitim okulları yöneticilerinden oluşan 12 kişilik bir heyet söz konusu program kapsamında Türkiye’ye geldi.

Program çerçevesinde Türkiye’de özel eğitim alanında yasal düzenlemeler, özel eğitim uygulamaları, öğretmen yetiştirme faaliyetleri, özel yeteneklilere yönelik uygulamalar, ilgili anaokulları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğretim okulları ziyaretleriyle yerinde gözlemlendi.  Söz konusu çalışma ziyaretlerinde alanında uzman öğretmenler, özel eğitim öğrencilerinin tanımlanması, yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi hakkında bilgiler verildi. Bununla birlikte öğrencilere yönelik eğitim programları ve öğretim yöntem ve teknikleri hususunda da bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan ziyaretlerde öğrencilerin yaptığı faaliyet ve gösteriler de büyük bir ilgi ve takdirle izlendi.

Dört aşaması bulunan geniş çaplı programın ikinci etabı önümüzdeki günlerde T.C Milli Eğitim Bakanlığı ve TİKA yetkililerinin Bosna Hersek çalışma ziyareti ile başlayacak ve bu kapsamında Bosna Hersek özel eğitim kurumları eğitmenleri için işbirliği yapılacak.

Özel eğitim alanındaki yasal düzenlemeler, Türkiye’deki özel eğitim uygulamaları (Tanılama-Yönlendirme-Yerleştirme süreçleri, Eğitim Ortamları, Eğitim Programları, Öğretim Yöntem ve Teknikleri), Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler, Türkiye’de özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme faaliyetleri, Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik verilen mesleki eğitim programları, İşbaşı izleme konularında ülkemizde bir dizi eğitim programları düzenlenecek.

Balkanlarda Engelimi Türkiye İle Aşıyorum Programının dördüncü aşamasında; Balkanlarda bulunan özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için eğitim materyalleri desteğinde özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları,  atölyeler (İhtiyaca göre; El sanatları teknolojisi atölyesi, mobilya ve iç mekân tasarımı atölyesi, yiyecek içecek hizmetleri atölyesi vs.) inşa edilecek. Program çerçevesinde eğitimleri tamamlanan öğrencilerin topluma üretken birey olarak katılmalarına katkı sağlanacak.

TİKA önümüzdeki günlerde de ayrıca Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde Okul Öncesi Modern Eğitim Üniteleri inşası, okul öncesi eğitimi kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, gelişim alanlarının desteklenmesini, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve temel eğitime hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla okul öncesi eğitim uygulamalarının program, öğretmen eğitimi, standartlar, eğitim materyali ve eğitim ortamı yönünden desteklenmesi ile karşılıklı bilgi alışverişi sağlanmasını amaçlayan “TİKA-Çocuklar Mutlu, Balkanlar Umutlu Programı’nı” da T.C Mili Eğitim Bakanlığı İşbirliğinde uygulamaya koyacak.

 


Kaynak: TİKA

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