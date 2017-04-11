T.C. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2007 yılında İşkodra şehrinde inşa edilen İşkodra Müdafii Hasan Rıza Paşa Anıtı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilendi.

TİKA, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle balkanlar ecdad yadigârı eserlere sahip çıkan TİKA, İşkodra Müdafii Hasan Rıza Paşa Anıtını, yeniledi. TİKA tarafından gerçekleştirilen söz konusu proje düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, T.C. Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, İşkodra Milletvekili Agron Çela, İşkodra Valisi Paulin Radovani, İşkodra Belediye Başkan Yardımcısı Dritan Meta, TİKA Tiran Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, TCG 1. İnönü denizaltısıyla Arnavutluk’a gelen subaylar ve İşkodra vatandaşları katıldı.

T.C. Arnavutluk Büyükelçisi Hidayet Bayraktar törende yaptığı açıklamada, Hasan Rıza Paşa Anıtı’nın, Arnavutluk topraklarındaki tek Türk anıtı vasfı taşıdığından, varlığının gurur verici olduğunu söyledi. Büyükelçi Bayraktar, bu vesileyle İşkodra müdafi Hasan Rıza Paşa ve diğer tüm şehitlerimizin ruhları ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğilmeyi borç bildiklerini kaydetti. Büyükelçi Bayraktar, Hasan Rıza Paşa’nın şehadet şerbetini içtiği gün, doğduğu Kastamonu Tosya ilçesinden 1.200 km uzaktaki İşkodra’nın, İşkodralıların ebedi bir evladı olduğu ve Arnavutluk ile Türk dostluğunun simgesi olduğunu ifade etti. Hasan Rıza, Paşa hainlere karşı nasıl savaştıysa, Türkiye olarak bugün, FETÖ / PKK / PYD gibi terörist örgütlere karşı savaşmak zorunda kaldığımızı ve bu tür terör örgütlerine karşı yapılan mücadelede Arnavutluk’u da yanında görmek istediklerini söyledi.



TİKA Tiran Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü ise TİKA olarak pek çok alanda yüzlerce proje gerçekleştirdiklerini, TİKA’nın gönüller arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladığını, bu sebeple Hasan Rıza Paşa Anıtı da gönüller arasındaki bağı güçlendiren çok önemli bir sembol olduğunu söyledi. Hainler tarafından şehit edilen Hasan Rıza Paşa isminin, bugün başka hainler tarafından kullanıldığını (İşkodra’da FETÖ tarafından işletilen Hasan Rıza Paşa kolejine kastederek) ifade eden Ümütlü, neyse ki bu Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türkiye’deki maskesinin düştüğünü ve Arnavut kardeşlerimizin de çok kısa bir süre içinde onların gerçek niyetlerini anlayacaklarını ümit ettiğini vurguladı.

İşkodra Belediye Başkan Yardımcısı Meta ise bugünün İşkodra için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, "Bugün bu şehrin en meşhur savunucularından birini anıyor, şehrimizin Sırp ve Karadağlı işgalcilerden korunması için verdiği katkılardan dolayı kendisine minnet ve saygı duyuyoruz" dedi. Hasan Rıza Paşa Anıtı’nın yenileme çalışmalarının açılış töreni, kurdele kesilmesiyle son buldu.





Kaynak: TİKA