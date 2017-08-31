Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı başlarken birçok Müslümanın araştırdığı konulardan birisi oldu. Kurban Bayramı'nın arefe günü başlayan teşrik tekbirleri, İslam dininde vacip olarak kabul edilmektedir. Peki, teşrik tekbiri ne zaman getirilir, kaç defa söylenir? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler...





Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Başlar?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;



Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in, kurban bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar,ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhâkî, es-Sünenü‟l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî,Sünen, Beyrut, 1966, II, 49).Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, herfarzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teşrik tekbirleri de kaza edilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43; İbnü‟l-Hümâm, Fethu‟l-Kadîr, II, 81). Şâfiî mezhebine göre iseteşrik tekbirleri sünnettir.



Teşrik tekbiri şu şekilde dillendirilir; "Allahü ekber Allahü ekber. Lailaheillallahu vallahu ekber. Allahü ekber ve lillahilhamd." Dini kaynaklarda teşrik tekbirlerinin farzlardan sonra birer defa dillendirildiği aktarılmaktadır.