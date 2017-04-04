Gazetemizin eski çalışanlarından Esra Süleyman Emrula anne oldu.
Esra-Nurer Emrula çiftinin bugün Ohri’de dünyaya gelen ve Korhan adını verdikleri bebekleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini dileriz.
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