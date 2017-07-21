Dünya futbolunun devleri Real Madrid ile Manchester United’ı Süper Kupa maçında ağırlayacak Üsküp’te bir dizi etkinlikler yapılacak.

8 Ağustos’ta oynanacak maç öncesi Üsküp Şehir Belediyesi ve Centar Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor. Üsküp Şehir Belediyesi Başkanı Kotse Trayanovski, geçtiğimiz günlerde restoran ve kafelerin sahipleriyle görüştü. Amacının işletmelerle görüşüp nasıl daha iyi hizmet verebilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunmak olduğunu söyleyen Trayanovski, maç günü misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Centar Belediye Başkanı Andrey Jernovski, 7 ve 8 Ağustos’ta düzenleyecekleri etkinlikleri duyurdu. Buna göre saat 12.00’den itibaren “Boemska” 1 ve 2 caddelerinde led ekranlar yerleştirilecek. Gün içerisinde vatandaşlar buradan iki takım arasında oynanan maçları izleme fırsatı bulacak. Ayrıca langırt turnuvası da düzenlenecek. Top cambazlarının sahne alacağı etkinlikler kapsamında, maça gidecek taraftarların yüzleri de ücretsizce tuttukları takımın renkleriyle boyanacak.



Maçın oynanacağı Telekom Arena stadında da hummalı bir çalışma yapılıyor. Sahanın her bir köşesi UEFA standartlarına göre hazırlanırken, çalışmaların zamanında sona ermesi planlanıyor.