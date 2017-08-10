





Serik Belediyesi ile Kosova’nın Suhareka Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Belediye tarafından, Makedonya ve Kosova’nın bazı şehirlerine düzenlenen kültür gezisine Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, belediye meclis üyeleri, belediye birim amirleri ve gazetecilerden oluşan heyet katıldı.

Heyet Makedonya’nın başkenti Üsküp, Tetova, Bitola, Ohrid ile Kosova’nın başkenti Priştine, Prizren ve Suhareke şehirlerinde Osmanlı dönemine ait tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Suhareka ile kardeş şehir protokolü imzalandı

Ziyaretler sırasında, Serik Belediyesi ile Kosova’nın Suhareka Belediyesi arasında karşılıklı kardeş şehir protokolü imzalandı.

Suhareka Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Serik Belediye Başkanı Çalık, kardeş ülkenin güzel insanları ve soydaşlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İkili ilişkileri daha da geliştirerek, Serik ile Suhareke’nın kardeş şehir olmalarının sağlandığını ifade eden Çalık, “Zaten kardeş olduğumuz Suhareka halkı ile bu kez kardeş şehir olduk. Ayrıca ziyaretimiz bugün bununla sınırlı kalmayacaktır. Osmanlı mirası Suhareka ile diyaloğumuz her zaman devam edecek.” diye konuştu.

Suhareka Belediye Başkanı Sali Aslanaj ise, Türkiye’nin her zaman Balkan ülkeleri ile Kosova’nın yanında olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının tanıtma fonu vasıtasıyla şehirlerindeki organizasyonlara destek vermesi ve camilerin restorasyonunun Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) aracılıyla yapılmasından dolayı Türkiye’ye minnet borçlu olduklarının altını çizen Aslanaj, şunları kaydetti:

“Bu vesileyle dünya turizminde önemli bir yere sahip olan Serik ile kardeş şehir olmak bize hem gurur verdi hem de şehrimiz adına tarihi bir gün oldu. Yapılan antlaşma ile aynı tarihi ve kültürel miraslara sahip olan milletlerimizin olması, birlikte ilişkilerimizin daha da kuvvetlenmesine olumlu katkı sağlayacaktır.”

Kaynak: Kosovaport