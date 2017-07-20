Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına yönelik başlattığı ücretsiz tatil imkanı bu yıl da devam edecek. Makedonya’nın birçok şehrinden 8 grupta yaklaşık 2 bin çocuğun bu yıl bu imkandan faydalanacağı açıklandı.

Struga’daki “Mayski Tsvet” çocuk ve gençlik merkezinde tatile gidecek olan çocuklar, burada tatilin yanı sıra eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetlere de katılacak.

Merkez Jupa ve Debre bölgesinden 8 çocuğun açılan ilana başvurduğu ve tatile gideceği açıklandı.