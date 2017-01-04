



Son dönemde dizileriyle izleyicileri ekrana bağlayan TRT1’in yeni dizisi “Son Destan” dün akşam birinci bölümüyle ekranlara geldi.

Makedonya’dan da binlerce insanın yaptığı gibi bir göç hikayesi ve sonrasındaki hayata tutunma çabalarını konu alan dizi, Üsküp’te yaşayan Destan, ailesi ve Türklere yapılan zulmü anlatıyor. Mini dizinin 5 bölüm olması bekleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Bülent İnal, Sedef Avcı, Fatih Artman, Ecem Çalık ve Ekin Türkmen yer alıyor.