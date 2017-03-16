Bilimin ilerlemesiyle birlikte, gençlerdeki araştırma hevesi daha da arttı. Bilimin ve teknolojinin hızına yetişmeye çalışan gençler, her şeyin en iyisini yapmaya gayret ederlerken, hayatlarına da bu yönde bir yol çizmekteler. İlkokul, lise eğitimi derken, üniversite eğitimi tercihlerinde daha özenli davranmakta, diğer taraftan da çağa ayak uydurmaya çalışmaktalar. Bunun en büyük kanıtı da, her gencin bilinen fakültelerin yanı sıra, değişik bölümlerden yana tercihlerini kullanmalarıdır. Bahsettiğimiz gençlerden biri de Şirin Mahmud.



Sağlık alanında insanlara yardımcı olabilmeyi amaçladım

Şirin Mahmud, Manastır şehrinde doğdu. Resne’de ikamet eden Şirin, ilkokul eğitimini Resne “Mite Bogoevski” ilkokulunda tamamladı. Orta öğrenimini Resne “Çar Samoil”Belediye Orta Okulunda tamamlarken, üniverste eğitimine Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nin Tıp Fakültesindeki Fizik Tedavi Bölümünde devam ediyor.



Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Şirin, liseyi tamamlamasının ardından zorlu bir yoldan geçtiğini söylüyor ve konuşmasına şöyle devam ediyor: “Hayatıma nasıl bir yol vereceğim diye düşündüm durdum. Her insanın hayatında belirlediği hedefleri vardır. Seçimimi yapmadan önce bunları göz önünde bulundurdum. Çünkü devam edeceğim bu yolda güzel bir başarı elde etmek istiyordum.



Dünyada yardımlaşmanın zor olduğu bu dönemlerde insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşünerek Fizik Tedavi’yi yani Fizyoterapistliği tercih ettim. Sağlık alanında insanlara iyi bir şekilde yardımcı olabilmeyi amaçladım. Özellikle teknolojinin ilerlemesi işim açısından bana yardımcı olabilir.”

Belirlediği hedefleri doğrultusunda sonuna kadar gideceğini belirten Şirin, “Henüz yolun başındayım, fakat bu hedeflediğim yolda üniversite eğitimimin yanı sıra kendi bilgi ve becerimi ileriki zamanlarda mesleğime katmak istiyorum. Fizik tedavide karşılaşacağım insanlar belki 6, belki 60 yaşında, birlikte bir adım atmayı bekleyen insanlar. Gözlerinde umut, yüzlerindeki tebessümün sebebi olabilmek en büyük hedefim” sözlerini dile getirdi.

Mesleğimde iyi bir yerlere gelmek istiyorum

Eğitimini tamamladıktan sonra tek amacının bu alanda hizmet etmek olduğunu ifade eden Şirin, konuşmasının devamında şu konuşmalara da yer verdi: “Üniversiteyi tamamladıktan sonraki amacım, mesleğimde iyi bir yerlere gelebilmek, mesleğime kendi bilgi ve becerimi katmak ve Fizyoterapi nerede yetersizse orada çalışmak.



Fizik tedaviyi düşünenlere tavsiyem ise; Fizyoterapist olmak için tercih kriterlerinizde birçok detayın bulunması gerekiyor. Bunlardan ilki, ikili ilişkilerde iyi olmak. Çünkü hastalarınızın tedaviye aktif katılımı ve bu süreçten maksimum faydayı elde edebilmesi için güler yüz ve seviyeyi koruyan ancak ikna kabiliyeti de bulunan bir düzeyin olması gerekmektedir.



Herşeyin en ince ayrıntısını düşünebilmeli ve sabırlı olunmalıdır. En önemlisi de karşılacağımız insanları hasta olarak değil de onları mesleğimizin bize kazandırdığı yeni arkadaşlar olarak görmeliyiz. Manevi haz yaşamak, birşeyleri karşılıksız vermek istiyorsak en iyi mesleği seçmişiz demektir.



Belki hayat kurtaran olmayacağız ama birilerinin hayatına umut olabilecek kişiler olabiliriz” diyerek, verdiği anlamlı mesajlarıyla konuşmasını tamamladı.