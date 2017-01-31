İnsanların hayatını kurtarmak, insanlara yardım etmek ve insanlara yardım ederek saygınlık kazanmak doktorluk mesleğinde mevcuttur. Çok kutsal fakat bir o kadar da zor bir meslek olan doktorluk, küçükken birçok çocuğun hayallerini süsleyen bir meslektir. İçinde barındırdığı zorlukları göze alarak bu mesleği tercih eden gençlerimiz, bir insan hayatının kendileri için ne denli önemli olduğunu bu şekilde ispat etmekteler.

Bu mesleğe gönül verenlerden biri olan Sezen Mercanovska, bu yıl doktorluk mesleğine ilk adımlarını attı. Resneli Sezen, mesleği uğruna memleketinden bir süreliğine ayrılarak, doktor olmak için Üsküp’te eğitimine devam ediyor. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan Sezen, yoğun dersleri arasında sohbet teklifimizi geri çevirmeyip, sorularımızı seve seve yanıtladı.

“25 Mart 1998 yılında Manastır’da doğdum. İlköğretim eğitimimi “Mite Bogoevski” ilkokulunda bitirdim. Liseyi yine Resne kentindeki “Tsar Samoil” lisesinde tamamladım” diye konuşmasına başlıyor Sezen. Konuşmasının devamında ise bu bölümde eğitimine nasıl devam ettiğini anlattı.



Doktorluğa olan merakım, ebeveynlerimin doktor olmasından kaynaklanıyor

“Liseyi bitirdikten sonra, üniversite konusunda iyi bir karar vermem gerekiyordu. Üniversiteye nerede ve nasıl devam edeceğimi daha küçük yaştan beri belirlemiştim. Arkadaşlarımın çoğu ise bu kararımı değiştireceğimi düşünüyordu fakat ben bu kararımdan dönmedim ve çok sevdiğim, çok değer verdiğim mesleklerden biri olan doktorluk mesleğine, bu bölüme kaydımı yaparak ilk adımlarımı atmış oldum. Bu mesleği tercih etmemdeki en büyük neden ise, ebeveynlerimin doktor olmalarından da kaynaklanıyor. İkisinin de doktor olması, bu kararıma saygı göstermelerine büyük bir fırsat tanıdı.

Bu mesleğin çok zor bir meslek olduğunu biliyorum ama insanlarla konuşmayı, gücüm yetene kadar onlara yardım etmeyi çok istiyor ve seviyorum. Bu zorlukların farkında olsam da, bu mesleğe olan sevgimin zorluklardan daha ağır basacağına inanıyorum” dedi.



Bir insanın sağlığı dünyadaki en önemli şey

Sezen Mercanovska, “Yeni bir öğrenci olmam dolayısıyla kendimi hala yabancı gibi hissediyorum. Gerçekten zor bir meslek. Bir ritim tutmak gerek ve o ritimden çıkmamak çünkü dersler birbiriyle çok bağlı. Her üniversitenin bir zorluğu var, evet, fakat konu insan olunca o zorluk biraz daha artıyor. Bana göre de üniversitenin zorluğu o, kendini hep hazırlıklı hissetmen.

İnsanlarla daha yakın olabilmek, onlara yardım edebilmek için bir meslek belirledim kendime. Bir insanın sağlığı dünyadaki en önemli şey ve insanların sağlığıyla ilgilenmek çok zor bir iş” sözlerini dile getirdi.

Doktorluk mesleğinin tüm zorluklarının farkında olan fakat bu zorluklara rağmen vazgeçmeyen Sezen, “Doktorluk, çok büyük emek isteyen bir meslek çünkü en başta hastalara kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalıdır. Zorlukları var ama bir iş için emek verildiğinde onun karşılığı da mutlaka alınır.

Üniversiteyi tamamlamak için önümde kocaman yıllarım var fakat hayalimdeki mesleği icra edeceğimi düşünmek bile mutlu edici. İnsanlar, hep hayal ve hedeflerindeki meslekleri seçtiklerinde her zaman daha başarılı olurlar” sözlerini kaydetti.