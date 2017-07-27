Balkan Türkleri Dayanışma ve Kültür Derneği'nin daveti üzerine Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Erzurum'dan 25 şehit yakını ile gazi, Balkan ülkeleri turuna çıktı.

Makedonya ve Kosova'yı gezecek olan şehit aileleri ve gazilere Vali Seyfettin Azizoğlu ve Vali Yardımcısı Hamza Özer de eşlik etti.

Erzurum Havalimanı'nda bugün saat 09.30'da toplanan grup, uçakla İstanbul'a hareket etti. Grup, İstanbul'dan da uçakla Makedonya'ya geçecek. Grubun Makedonya ve Kosova gezisi 4 gün sürecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezinin Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma ve Kültür Derneği'nin daveti üzerine gerçekleştiğini anımsattı.

İlbaş, Vali Seyfettin Azizoğlu'nun organizasyonu ile Erzurum'dan özellikle 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinden oluşan 25 şehit ailesi ve gazilerle birlikte 4 gün Kosova ve Makedonya'daki tarihi ve kültürel alanları gezeceklerini belirterek, "Özellikle kültürel anlamda Osmanlı'dan kalma yadigarlarımızı görme imkanı bulacağız."dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külyesi önünde silahlı saldırıda şehit olan Erzurumlu Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar ise Balkanlardaki Osmanlı serlerini görmenin kendilerini mutlu edeceğini belirterek, organizasyonu düzenleyen Vali Azizoğlu ve diğer kurumların yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com