Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Grafik Bölümü hocaları tarafından her yıl organize edilen ve geleneksel hale dönüşen resim sergisi bu yıl da Sulu Han’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl da farklı çalışmaların sergilendiği resim sergisinde, genç Türk ressamların da resimleri sergilendi. Grafik Bölümü’nde asistanlık yapan Neslihan Süleyman ve Grafik Bölümü öğrencilerinden Burcu Musli, en güzel resimlerini sanatseverlere sundu.

Genç ressamlarla yaptığımız özel konuşmamızda, sergi ve resimleri hakkında bilgi aldık. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gönüllü asistanlık yapan Neslihan Süleyman, bu yıl iş arkadaşı Draganço Tanevski ile daha farklı ve ses getiren bir sergi açmanın gayretlerinde olmalarının sonucunda, üniversitenin Öğrenciler Birliği Kolu ile işbirliği yaparak, sergide 100’den fazla grafik çizimin ve 45 katılımcının olduğunu belirtti.



“Böyle güzel bir etkinliği organize etmek benim için ayrı bir keyifti”

Neslihan Süleyman, “Satışa açık bir sergiydi, sergide kazanılan para ise öğrencilerin atölyede ihtiyaçları olan malzemeleri tedarik etme amaçlıydı. Serginin yanı sıra üniversitedeki hocalarımızın sunumları da yer aldı. Aynı zamanda benim yönettiğim “Grafik Nasıl Yapılır?” adı altında görsel sunumum yer aldı. Beklediğimizin üstünde ziyaretçi vardı, bu da bizi çok mutlu etti. Böyle güzel bir etkinliği organize etmek benim için ayrı bir keyifti.

Başarılı ressam Neslihan Süleyman, küçüklüğünden beri yaratıcı bir tarafının olması hasebiyle resime olan merakının günden güne arttığını ve bunun sonucunda başarılı bir ressam olduğunu belirtti. Bunun neticesinde ise daha önceden katıldığı birçok sergi ve kolonilerde, okulun organize ettiği ve okuldan bağımsız sergilere bireysel olarak katıldı. Yakın zamanda ise Gençlik ve Spor Ajansı tarafından organize edilen Genç Sanatçılar adlı sergiye katılan Neslihan Süleyman, “The Dark Side Of The Moon” adlı eserinin, en iyi eser seçilerek ödüle layık görüldüğünü ifade etti. Süleyman, “Kendi eserlerimi sergilemek güzel bir duygu, heyecan verici. Biz sanatçılar kendimizi eserlerimizle ifade ederiz, doğal olarak da mesajlarımızı sanat üzerinden seyircilere aktarıyoruz. Eleştirilmek, her şeyden çok da beğenilmek istiyoruz. Beğenildikçe de bu seyircinin, insanların bizi anladığı anlamına gelir ve daha çok yaratmaya teşvik eder” sözlerini ifade etti.

Neslihan Süleyman, bundan sonraki hedefleri arasında kendi eserlerinin olacağı bir sergi açmak istediğini ifade ederken, “Sanattan ayrı kalmamak, sürekli çalışmak ve bir sanatçı olarak tanınmak tabii ki her sanatçının hayalidir ve ondan sonra kendimi daha büyük kitlelere anlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.



“Çizdiğim resimler o anki moduma bağlı”

Açılan sergide ilk defa kendi resimlerini sergilemeye fırsat bulan diğer bir ressamımız Burcu Musli, bu etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Çok küçük yaşlardan beri resimle uğraştığını söyleyen Burcu, kendisini her zaman sanatla ilgili olan her şeye yakın bulduğunu söylüyor.

Burcu Musli konuşmasının devamında, “Böyle bir sergide resimlerimin sergilenmesi benim için çok özeldi. Sergide yer alan resimlerim benim ilk grafik çizimlerimdi. Tanıdığım veya tanımadığım sergiye gelen bütün insanların resimlerimi görmesi beni çok mutlu etti. Bir ilk olduğu için, benim için unutamayacağım bir sergi oldu” ifadelerine yer verdi.



Çizdiği resimler hakkında birkaç bilgi veren Burcu, “Çizdiğim resimler o anki moduma bağlı. Her türlü resim çizmeyi deniyorum, hiçbir zaman kendimi kısıtlamadım. Şu an okuduğum bölüm olan grafikle daha çok uğraşıyorum.

Sergide katılanların ilgisi çok iyiydi. Zaten sergide hocalar tarafından çok ilginç ve herkesin ilgisini çekebilecek dersler de düzenlendi. Beğenilen grafikler herkesin zevkine bağlı, ama sanımca “A Beautiful Mind” adlı eserim en çok beğenilenler arasındaydı” dedi.

İlerde kendi resim sergisini açmayı hedeflediğini belirten Burcu, “İlerde resim sanatıyla ilgili ne varsa her şeyle ilgilenmeyi planlıyorum. Hatta, sanatla ilgili her şeyle fırsat buldukça ilgileneceğim. Çünkü sanat kendi hayal gücümüzü, yaratıcılığımızı ve duygularımızı kullanabileceğimiz tek alan” dedi.