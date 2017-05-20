İslam Toplumu “Milli Görüş” İGMG Kadınlar Teşkilatı Makedonya Şubesi 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü, dopdolu bir programla “Hoşgeldin Ramazan” adlı program düzenledi.

“Milli Görüş” İGMG Kadınlar Teşkilatı Makedonya Şubesi tarafından bayanlara yönelik düzenlenen programda Üsküp’te faaliyet gösteren derneklerin bayan temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.



İGMG Kadınlar Teşkilatı Makedonya Şubesi Başkanı Nuran Limani, İGMG Kadınlar Teşkilatı’nın Makedonya’da da faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederken, “Hoşgeldin Ramazan” adlı programının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Programa konuşmacı olarak katılan İGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Hatice Şahin, Ramazan ayının önemine değindi. Hatice Şahin, “Ramazan’a çok az bir süre kaldı. Allah, Recep ve Şaban aylarını en güzel şekilde değerlendirmemizi nasip etti ve inşallah en güzel şekilde Ramazan’a kavuşmayı da nasip eder” sözleriyle konuşmasına başlarken, “Ramazan, on bir ayın sultanı, bizler için çok elverişli bir aydır. Ramazan, bizler için cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı bir aydır. Şeytanların zincire vurulduğu bir aydır. Nefislerin, oruç ile terbiye olduğu bir aydır. Rahmetin, yeryüzüne sağanak sağanak indiği mübarek bir aydır. En güzel bir şekilde karşılamak için gayret edelim” sözlerini ifade etti.



Hatice Şahin konuşmasının devamında, “Bizler Ramazan’da bir araya gelip, iftar sofralarında buluşuyoruz. Gün boyunca oruç tutuyoruz ve iftar sofralarında birbirimizi davet ediyoruz. Kur’an sofralarında buluşmak çok önemli. Ama bir de maide-i kur’an yani kuran sofralarında buluşmak nur üstüne nurdur. En güzel sofra kuran sofrasıdır. İftar sofralarında buluşalım” diyerek Ramazan ayında yapılacak birçok ibadetin olduğuna vurgu yaptı.



Konuşmaların yanı sıra programda Kur’an tilaveti, “Reyyan” ve “Geleceğimiz” ilahi gruplarının ilahileri, şiirler, skeç ve dua yer aldı. Program, ikram edilen mütevazi kokteyle son buldu.

