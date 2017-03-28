Günümüzde gündemden düşmeyen sağlıklı beslenmeyle ilgili çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten Uzman Diyetisyen Vezire Salih Starova, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Kendisiyle yapmış olduğumuz özel konuşmamızda hem kariyeri hem de sağlıklı beslenme üzerinde konuştuk.

Vezire Salih Starova kimdir?

Vezire Salih Starova, 1967 yılında Üsküp’te doğdu. Uzun yıllar ilgili olduğu sağlıklı beslenme alanında, Beslenme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı, Uzman Diyetisyen unvanını kazandı. Yüksek lisans tezini “Paskalya ve Ramazan Oruç Ayında Beslenme ve Beslenme Alışkanlıkları” üzerine yapmış olduğu tez araştırması sonucu www.foodmeridian.com internet sayfasını kurdu. Food Meridian internet sitesinde Ramazan ayında sağlıklı beslenme üzerine birçok günlük menüler yer almaktadır (https://foodmeridian.com/1-month-menu-for-ramadan/ramazan-menuleri/). Dünyanın en tanınmış ünlü şeflerinden biri olarak tanınan Jamie Oliver tarafından kurulan Yemek Devrimi (Food Revolution) Makedonya gönüllü büyükelçilerinden biridir. Yemek Devrimi (Food Revolution) kuruluşunun dünya çapında, sağlıklı beslenme ile ilgili halkı bilinçlendirmek adına çok sayıda etkinlik organize etmektedir. 20 Mayıs 2016 tarihinde (Food Revolution Day) Yemek Devrimi Günü’nü kutlamak için Vezire Starova, “Dimitar Vlahov” lisesi öğrencileri ve “Trisomiya 21” derneğinin işbirliği ile Down Sendromlu çocuklarla sağlıklı yemek yapma atölyesini düzenledi.

2015 yılında, kısa süre ikamet ettiği Etiyopya’da freelance diyetisyen olarak çalıştı. Starova, diyabet hastalığı olan insanlara doğru ve sağlıklı beslenmeyle ilgili aktif olarak üyesi olduğu birkaç dernekte tavsiyeler vermektedir. Aynı zamanda kendisinin kurduğu ve tasarladığı Makedonya’da yaşayan ve diyabet hastalığı olan insanlarla ilgili bilgi, haber ve tavsiyelerin yer aldığı https://forumdiabetesmk.com internet sitesinin de kurucusudur.

Beslenme dışında Vezire Starova, aynı zamanda birçok alan ile ilgili faaliyetler göstermektedir. Kendisi Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Fransız ve İtalyan Dili üzerine tahsilini tamamladı. Yeminli tercüman ve Fransızca öğretmeni olarak, ailesiyle birlikte yaşadığı Azerbaycan, Moğolistan, Arnavutluk ve Makedonya’da uluslararası okullarda ders verdi. 10 yıl Üsküp’te bulunan Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalıştı. Starova’nın ilgili olduğu alanlar sınırı sanata kadar ulaşıyor. Amerika (Leah Newman-New York, USA), Azerbaycan (Firuze Jusubova-Baku), Arnavutluk (Hasan Nalbani-Tirana) ve Makedonya’da (Milosh Milosavlevic-Skopje; Ljupco Bojarov, Stefan Georgievski-Academia dell Arte) tanınmış ressamlardan özel dersler aldı ve bu alanda birkaç ülkede sergi düzenledi.

Başarılı kariyer hayatınızı neye borçlusunuz?

“Kadının birçok alanda başarılı olması ve kendisini doğrulaması için şahsi motivasyon ve aile desteği başarının en önemli unsurlarından biri olduğunu kabul etmekteyim. Ailemin sağlık konusunda geçirmiş olduğu zor dönem, sağlıklı beslenme alanında kendimi mesleki açıdan geliştirmemde en önemli rol oynadı. Bununla birlikte yaşamış olduğumuz sağlık sıkıntılarını gidermemde aktif olarak savaşmam gerektiğini ve bununla birlikte sağlıklı beslenme tavsiyeleri başkalarına ve genel olarak topluma pozitif bir etki yaratacağım görüşüne kapıldım.

Bir de Hipokratın bir sözü var; “İlacınız gıdanız, gıdanız ilacınız olsun.”

Sağlıklı beslenme ile ilgili okuyucularımıza neler söyleyeceksiniz?

“Sağlıklı ve dengeli beslenme herkes için çok önemlidir. Sağlıklı, doğal, yeterli ve dengeli beslenme, herkes için özellikle önemlidir. Lakin sağlıklı beslenme alanına ilgi sarmamın ardında doğaya ne kadar uzak olduğumuzu ve ne kadar sağlıksız hayat yaşamı sürdürdüğümüzün farkına vardım. Yüksek lisans tezim üzerine sürdürmüş olduğum araştırmam sonucu Ramazan ayı boyunca düzensiz, dengesiz ve sağlıksız gıda tükettiğimizin kanaatına vardım. Obeziteye neden olan en büyük sorunlardan biri aşırı miktarda karbonhidrat tüketimidir. Ramazan ayı boyunca bolca miktarda karbonhidrat ağırlıklı gıdaları sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Düşünceme göre gelenek haline getirmiş olduğumuz bolca karbonhidrat ve yağ tüketimi büyük sağlık sorunlarına neden olabilir. Birçok araştırmalara göre Ramazan ayı oruçları yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon düşüklüğüne neden olabilir. Bunun nedeni oruç tüm yiyecek ve sıvılardan sınırlayarak kısmen kısıtlayıcı olabilir. Özellikle yaz aylarında daha da dikkat edilmesi gerekmektedir. Yüksek dereceler ve uzun günün ardından iftar vakti beslenmeye fazlasıyla dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğru şekilde beslenme ile oruç, fiziksel ve zihinsel açıklığına neden olabilir.”

Birçok farklı alana da yönelmişsiniz. Bunun sebebi nedir?

“Yurt dışında birçok ülkede yaşama fırsatım olduğu için farklı kültürler tanıdım ve insanın isteği olduğu sürece sınırların olmadığını fark ettim. Bu düşünce sanata yönelmemi sağladı ve ünlü ressamlardan ders aldım. Aynı zamanda sanat sayesinde hayatı da öğrendim. Spor alanına gelince, Üsküp maratonunda diyabet hastalığı olan kişilerin de katılımını sağlamak için baş organizatörlerden biriydim ve birkaç yıl art arda 5 kilometrelik koşuya katıldım. İhtiyacı olan kişilere yardım etmek amacıyla farklı faaliyetlere katılmakla tek düşündüğüm, benim için insanlık görevidir.”

Gençlerimize bu mesleği önerir misiniz? Bu meslekte başarılı olmaları için ne yapmalılar?

“Genç nesillerin besinlerini doğru şekilde seçmeleri ve daha geniş kitleye hitap etmek, onları doğru yönlendirmek ve eğitmek adına bilimsel araştırmaları takip etmelidirler. Başarı, temelli çalışma sonucu olarak ortaya çıkar.”

Son olarak neler söylemek istersiniz?

“Beslenme sağlığımızı ve mutluluğumuzu nasıl etkilediği konusunda bir bilinç oluşturmayı amaçlıyorum. Gelecek nesillere sağlıklı ve mutlu yaşam için sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasının alışkanlık haline getirmesinin önemini vurgulamakla, bunun sağlığımızı ve mutluluğumuzu nasıl etkilediği konusunda bir bilinç oluşturma amacıyla mesaj göndermek istiyorum.”