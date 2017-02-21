Avrupa Birliğinin, Romenlere yönelik iş imkanı projesi bugün EU İnfo Center’da tanıtıldı.

Bölgesel proje koordinatörü Esel Kukris, projenin tanıtımını yaptı. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri ve İRHOM Topaana derneğinin katıldığı toplantıda kamuoyuna bilgi verildi.

Esel Kukris, mevcut projelerin vatandaşlar arasındaki eşitlik açısından önem taşıdığını anca yetersiz olduğunu, önümüzdeki dönemde daha fazla destek umduğunu söyledi.

İlkokul veya liseyi tamamlamamış, 22-35 yaş aralığındaki Romenlere Almanyalı bir şirket ortaklığında iş imkanı sağlayacak proje, tecrübe kazanmalarını amaçlıyor. Proje, 2017 yılının Aralık ayına kadar devam edecek.