Regaip Kandili



Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde: “Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim. buyurmaktadır.” Peygamberimiz(s.a.v) ise hadisi şerifte: “Allahım! Recep ve Şabanı hakkımızda mübarek kıl bizi ramazana kavuştur.” diye dua ederdi.

Hayatımızda önemli bir yeri bulunan ve toplumumuzda “üç aylar” diye bilinen çok feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimine bir kez daha ulaşmış bulunuyoruz.



Bu gece üç ayların ilk kandili olan mübarek Regaip Kandili’dir. Üç aylar; kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Recep ayında, Regaip ve Miraç, Şaban ayında Berat ve Ramazan ayında ise; Kadir gecesi gibi mübarek geceler bulunmaktadır. Bu geceler üç ayların manevi atmosferinin bereketli, hikmetli ve ilahi rahmetin coştuğu gecelerdir.

Üç aylardan ilki olan Recep ayının manevi değerine Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimiz (s.a.v)’in hadis-i şeriflerinde işaret buyurulmuştur. Tevbe Suresi’nin 36. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin.’’ Peygamberimiz (s.a.v) bu aylarda daha çok ibadet eder ve “Allahım! Recep ve Şabanı hakkımızda mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.”diye dua ederdi.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu mübarek zaman dilimi girince çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, sadaka verir ve iyiliklerin her çeşidini yapmaya özen gösterir, Müslümanları önek müslüman olmaya teşvik ederdi. Bu ve benzeri geceleri barındıran üç ayların manevi değerini bilmek ve tevbelerin kabul olunacağı bu kutsal mevsimden yararlanmak, kurtuluşa ermeyi murad eden her müslümanın hedefi olmalıdır. Yüce Allah (cc) : “Ey iman edenler! Allaha tevbe ediniz ki; kurtuluşa eresiniz.”müjdesine bizleri davet ediyor.

Böyle mübarek gün ve geceler dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp yaratılış gayemizi düşünmemiz; yaratan ve yaratılanlarla münasebetlerimizi güçlendirmemiz için fırsat dilimleridir.

O halde idrak edeceğimiz Regaip gecesi hürmetine Allah ve Resulünü bize unutturan ve uzaklaşmamıza sebep olan kötü duygu, düşüncelerimizden vazgeçelim. Birbirimize sevgiyle dostça yaklaşarak iyilikle güzellikle muamele edelim. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekelim. N.A.