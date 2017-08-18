Ramstore Mall, yedincisini düzenlediği “Garage Sale” alışveriş etkinliğiyle müşterilerine %70’e varan indirimlerden yararlanma fırsatını sunuyor.
Dünden itibaren başlayan alışveriş kampanyasıyla giyimden beyaz eşyaya, spor malzemelerinden kitaplara kadar binlerce ürün büyük indirimlerle Ramstore Mall’da satılmaya başlandı.
“Garage Sale” kampanyasının başlamasıyla birlikte alışveriş merkezinde de büyük bir kalabalık olduğu görüldü. Her yaz ve kış sezonunun sonlarına doğru bir gelenek haline gelen etkinlik boyunca 150 binden fazla kişi Ramstore Mall’ı ziyaret ediyor.
Alışveriş merkezinden yapılan açıklamada, “Alışveriş tutkunları, gardıroplarını yenilemek, sevdiklerini sevindirmek veya evlerini aksesuarlarla süslemek isteyenler için güzel bir fırsat” denildi.
17 Ağustos’ta başlayan alışveriş kampanyası 23 Ağustos’a kadar devam edecek.
Ramstore’da %70 İndirime Varan Alışveriş...
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