Temeli atıldığı 2013 yılından bu yana yapımına bir türlü başlamayan Priştine Merkez Camisi’nin en nihayet ilkbaharda inşaatına geçilecek.

Başkent Priştine’nin merkezinde inşa edilmesi beklenen Kosova’nın en büyük camisinin kış mevsimin bitimiyle temellerinin atılma çalışması başlayacak.

Kosova İslam Birliği halkla ilişkiler yetkilisi Ahmet Sadriu, Priştine Merkez Camisi’nin yapımına yönelik tüm prosedürlerin sona ermek üzere olduğunu, iş makinelerinin belirlenen alanda çalışmaya başlaması için havaların iyileşmesinin beklendiğini belirtti.

Geçen yılın Ekim ayında yapımı başlaması beklenen caminin maliyeti 20 milyon avro olacak.

Priştine Merkez Camisi’nin posta binası bitişiğinde inşa edilmesi bekleniyor. Bu yerde, Kosova’nın üst düzey yetkililerinin katılımıyla 2012 yılında caminin temeli atıldı ancak caminin yapımı süreci bir türlü başlatılmadı.



Kaynak: Kosovaport