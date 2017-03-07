Hayattaki gayesi, öğrencilerine rehberlik yapmak, birşeyler öğretmek, kendi bilgilerini gelecek nesillere aktarmak olan öğretmenlerin, mesleklerini büyük bir bağlılık ve sevgiyle icra ettikleri biliniyor. Kimi zorluklara bile, öğrencileri adına baş eğen öğretmenlerden biri olan Aysel Dika, işini, öğrencilerini çok sevdiğini belirtiyor.

Struga’daki “Miladinov Kardeşler” ilkokulunda öğretmenlik yapan Aysel Dika, kendisini tanıtarak söze başlıyor: “Ben Aysel Dika. Struga’daki “Miladinov Kardeşler” dokuz yıllık ilköğretim okulunda 7-9’ncu sınıflarda Türkçe dersi vermekteyim. Bu okulda 1994 yılından bu yana çalışıyorum. Çalışmaya başladığım ilk günden bu yana sınıflarımızda ders karma görülüyor. Bir dönemde birçok çalışmalardan sonra iki sınıfın ayrı ders görmesini başardık ama bu birkaç yıl sürdü, tekrar sınıflarda ders karma yürütülüyor. Bu sorunun çözülmesi için, değişik kurumlara başvurduk fakat hiç cevap alamadık. Eğitimin karma sistemle yürütülmesi ders sayısının da azaltığından dolayı ben Türkçe dersi dışında başka dersler de veriyorum, diğer öğretmen arkadaşlarım başka okullara giderek derslerini tamamlıyor.

Ben kendimi tanıtırken, bizim okulda kanayan yaramızı anlatamadan geçemem.”



Mesleğimi severek yapıyorum

Kutsal bir mesleği icra eden Aysel Hanım, akabinde şu konuşmalara yer veriyor: “Öğretmenlik mesleğini seçmemdeki sebeplerden biri, okumayı sevmek ve okumayı sevdirmek, bilgilerimi gelecek nesillere aktarmak. Bu meslekteki en büyük amacım, gelecek nesilleri okul hayatından, hayat okuluna hazırlamak.

Öğrencilerle iyi diyalog kurduğuma da inanıyorum, bunun ilkokulu bütünledikten sonra devam ettiğini görüyorum.” dedi.

“Bir kadın için öğretmen olmak avantajlıdır” diyen Aysel Dika, “Öğretmenlik mesleği kadınlar için biçilmiş kaftan gibidir. Kadın hem anne, hem eş, hem öğretmendir. Evde kendi çocukları ile, okulda öğrencileri ile iç içedir, bir de bütün gün çalışmıyor, bu bir kadın için çok önemlidir. Öğretmen olmanın zorlukları var, fakat mesleğini severek yaparsan tüm zorlukları aşarsın. Ben mesleğimi severek yapıyorum, her türlü zorlukları, sorunları göze alarak bunun üstünden gelmeye çalışıyorum” sözlerini ifade etti.



Çalışan bir kadının hayatı her yönden daha başarılıdır

Çalışan kadınların hayatını değerlendiren Aysel Hanım, “Çalışan bir kadın olarak, çalışan bir anne olarak, çalışan bir eş olarak hayatımda hem kendim için, hem ailem için pozitif tarafları var. Çalışan bir kadının hayatı daha düzenli ve her yönden daha başarılıdır.

Hem kadınlara hem de gençlere mesajım, özellikle bir meslek sahibi olmalarını vurguluyorum. Kendileri ile gurur verecek bir noktaya ulaşsınlar.

Bir öğretmen olarak, gençlerimizin sevdikleri mesleği seçmeleri ve yapmalarını tavsiye ederim çünkü hayatta en büyük başarı, yapacakları işi severek yapmaktır.

Sizlere de, bu konuşma için teşekkür ederim” sözlerini dile getirdi.