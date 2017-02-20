İnsan, hayatı boyunca hep bir şeyler öğrenmeye meyillidir. Öğrenmenin yaşı olmamakla birlikte, insan her yaşta öğrenebilir, yeni bir şeyler keşfedebilir, öğrendiği bilgilerle ufkunu açabilir. Alınan ilk eğitim de en önemli unsurlardan biridir.

Anne-babayla öğrenilmeye başlanan hayat, ilkokul eğitiminde birçok şeyi öğrenmemizde büyük rolü olan öğretmenlerle birlikte devam etmektedir. En genel anlamda, öğrenmeye rehberlik eden kişiler olan öğretmenler, hayatımızın önemli bir yerinde yer almaktadır. Öğretme sürecinde öğretmen, üstündeki sorumluluklarıyla birlikte, yaptığı büyük fedakârlıklarla öğrencinin en iyi bir şekilde öğrenmesine, gelişmesine büyük emek harcamaktadır. Bu bağlamda öğretmen ve öğrenciler arasında özel bir bağ kurulmaktadır.

Ülkemizde de öğrencilerini kendi evlatları gibi seven, onlara değer veren, öğrenmeleri için büyük çaba harcayan öğretmenlerimiz en büyük gurur kaynağımız. Öğretmen Zual Şuayip de bu grubun arasında yer alan öğretmenlerden biri.



Bir şeyleri başarabilmek için gece-gündüz demeden çalıştım

Çok genç olmasına rağmen mesleğini büyük bir bağlılıkla yapan, öğrencilerinin eğitimine kendini adayan Zual Şuayip, 1990 Üsküp doğumlu. Çocukluğunu ve gençliğini Üsküp’ün Topansko Pole semtinde geçirdiğini söylerken, “Daha 15 yaşında iken hem liseyi okudum hem de çalıştım. Azimli bir kız çocuğuydum. Bir şeyleri başarabilmek için gece-gündüz demeden çabaladım ve şu anda Üsküp “Yaşar Bey Şkupi” ilkokulunda sınıf öğretmenliği yapıyorum. Onun yanı sıra Pedagoji Fakültesi’nde masterliğim de bitmek üzere” dedi.

Beş yıldır “Yaşar Bey Şkupi” ilkokulunda öğretmenlik yapan Zual Şuayip, bu mesleği seçmesindeki en büyük etken, çocuklara olan sevgisi olduğunu söylüyor. Zual Şuayip, “Öğrencilerimle aram çok iyi. Hem öğreniyor hem de eğleniyoruz. Ara sıra yaramazlık yapsalar da, onlara kızamıyorum” diyerek öğrencilerini çok sevdiğini vurguluyor.



Azimle çalışan, saygılı ve güler yüzlü olmak gerekiyor

Öğrencileriyle dopdolu, eğlenceli günler geçirdiğini anlatan öğretmen Zual Şuayip, yorgunluk nedir bilmiyor ve şu tavsiyeyi veriyor: “Öncelikle herkese en sık verdiğim tavsiye, “yorgunum demek yok” oluyor. Bir şeyler kazanmak istiyorsan, bir yerlere gelmek istiyorsan ve arkanda seni seven ve adını duyduğunda gülümseyen insanlar bırakmak istiyorsan; azimle çalışan, saygılı ve güler yüzlü biri olacaksın.”

Kendisiyle yaptığımız konuşmadan dolayı öncelikle teşekkürlerini sunan genç öğretmen Zual Şuayip, “Kadınlarımıza, genç kızlarımıza gazeteniz vasıtasıyla seslenmek istiyorum; hiçbir zaman birileri yüzünüzden gülücüğünüzü ve kalbinizden hayallerinizi çalmasına izin vermeyin” sözleriyle önemli bir mesaj vererek konuşmasını sonlandırıyor.

Biz de sohbetinden dolayı Zual Hanım’a teşekkür ederken, öğrencileriyle birlikte başarılı, eğlenceli ve bilgi dolu günler geçirmesini temenni ediyoruz.