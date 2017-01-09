2016’nın son günlerinde Makedonya’daki görevine başlayan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, gazetemize açıklamalarda bulundu.

Makedonya’da 2012 yılında kısa süreli bir seyahat yaptığı kaydeden Alkan, “Makedonya, Anadolu’dan gelenler için asla gurbet olarak telakki edilmeyecek bir ülke. Burada Müslümanların büyük bir kısmı Türkçe biliyor ve konuşabiliyor. Tarihi, kültürel ve din bağlarımız çok güçlü. Bu anlamda bizim burada yapacağımız hizmetler önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği, TİKA, İslam Birliği, Ataşe ve müşavirler ve sivil toplum teşkilatlarıyla yaptıkları görüşmelerin ufuk açıcı olduğunu belirten Alkan, güzel çalışmalar yapacaklarını umut etkilerini söyledi.

Alkan, “Öncelikle camisi olup da görevlisi olmayan yerlere görevli temini konusunda İslam Birliğine destek vereceğiz. Makedonya’da (çoğu doğu bölgesinde) 14 din görevlisi arkadaşımız burada din hizmetini yürütüyorlar. Cami ve lojman hizmetlerine maddi ve manevi katkılarımız olur. Türkiye’de eğitim görmüş sonra buraya dönmüş, Makedonya asıllı olan arkadaşlarımızla ileriki dönemde geniş çaplı bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Gençlere ve hanımlara dönük konferans, seminer tarzı çalışmalarımız olmasını arzu ediyoruz” diyerek önceliklerini sıraladı.

Türkiye’de din eğitimi alan Makedonyalıların tam sayısı hakkında talepte bulunduklarını vurgulayan Alkan, “Şu anda Türkiye’de bulunan Makedonya asıllı kaç imam hatip, ilahiyat, Kuran kursu öğrencisi mevcut, onların rakamlarını ve burada hem de Türkiye’deki yetkililerden istedik. Onlar önümüze bir yol haritası çıkaracak” diye konuştu.

Alkan, “İlerleyen dönemde inşallah Din Hizmetleri Müşavirliğimiz aktif bir şekilde Makedonya’nın dini hayatına önemli, anlamlı katkılar sunabilecek faaliyet yapacaktır diye dua ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Murat Alkan kimdir?

1974 Afyonkarahisar doğumlu. İlkokulu memleketinde tamamladıktan sonra 1985’te hafızlık yapmak üzere İstanbul Fatih Kuran kursuna kaydoldu. İmam hatip lisesini yine İstanbul’da bitirdi.



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1997 yılında mezun olduktan sonra burada yüksek lisansını da tamamladı.

1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının Kuran Kursu Öğreticiliği sınavına girerek memuriyete başladı. Fatih Parmakkapı Kuran Kursu, Kadıköy İskele Kuran Kursu ve Kadıköy-Erenköy Kuran Kurslarında öğretmenlik yaptı.

1999-2002 yılları arasında İstanbul Kartal Merkez Camii imam hatipliğine yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Sınavlarına girerek 2002 yılında kursiyer olarak katıldı ve 2004’te bitirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının açtığı müfettişlik sınavına katıldı ve 2004-2012 yılları arasında müfettiş olarak Ankara’da göreve başladı.

2012-2016 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yaptı.