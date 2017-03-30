Üç ayların başlangıcı Regaip kandili münasebetiyle bu akşam Üsküp Türk çarşısında bulunan Murat Paşa camiinde Mevlid-i Şerif tertip edildi.
Cami imamı Sadullah Süleyman, Vaizi Süleyman Baki, müezzini Mahmut Süleyman ve hafız Cemail Nuhiu, Mevlid-i Şerif okudu.
Cemaatin ilgi gösterdiği Mevlid-i Şerif programı okunan duayla sona erdi.
Murat Paşa Camiinde Mevlid-i Şerif Okundu
Murat Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif Tertip...
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