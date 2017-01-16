Tek gayesi öğrencileri, öğrencilerinin eğitimi olan öğretmenler; çocukları seven, çocukların yanı sıra diline ve milletine de bağlı olan kişilerdir. Yaptıkları görevde bir iş olmaktan ziyade, öğrencilerine kendi çocuklarıymış gibi ilgi gösteriyor, deyimi yerindeyse öğrencileri için her şeyi göze alıyorlar.

Mesleğini büyük bir aşkla yapan öğretmenlerimizin sayısı ülkemizde gurur verici. Bu gruba giren öğretmenlerimizin arasında Vildan Davut da var.

Vildan öğretmen, Struga doğumlu ve Üsküp Kliment Ohridski Üniversitesi Pedagoji Fakültesi mezunu. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Sosyolojik Siyasi ve Hukuki Araştırma Enstitüsü (İSPPİ) İnsan Kaynaklı ve Menejerlik bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak mastır unvanına da sahip oldu.





Bu mesleği seçmekteki amacım, Makedonya'daki T ürklerin eğitiminde katkıda bulunmak

17 yıldır Üsküp Yaşar Bey Şkupi ilkokulunda öğretim görevlisi olarak çalışan Vildan Davut, eğitimci aileden geldiği için mesleğini küçük yaştan beri belirlediğini söylüyor ve ekliyor: “Bu mesleği seçmekteki amacım, Makedonya’da yaşayan Türk toplumunun eğitiminde katkıda bulunmak. Türkçeyi yaşatmak” dedi.

Her öğretmenin öğrencileriyle arasının iyi olduğunu vurgulayan Vildan hanım, “Bunu tüm meslekdaşlarım adına rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü öğretmen kendi öğrencisinin, annesinden sonra psikolojisini bilen tek kişidir. Öğretmenler, gerçekten kendi öğrencilerinin dilini çok iyi bilir, bu yüzden her çocuğa farklı alanlarda, farklı ilgi gösterirler.

Öğretmen olmanın avantajı da dünyanın en dürüst insanlarıyla çalışmaktır. Fakat öğretmenlik mesleğinin aynı zamanda çok zor bir meslek olduğunu dile getirmek isterim. Bu meslek çok büyük sorumluluk ister, insanın sürekli kendisini geliştirmesi gereken bir meslektir, fakat dediğim gibi, kendi dilinde ders vermek de ayrı kutsal ve gurur verici bir görevdir” ifadelerini dile getirdi.

“Her insan kendi sevdiği mesleğini seçmeli”

Geleceğin öğretmen adayları veya öğretmenlerine, deneyimli bir öğretmen olarak birkaç tavsiyede bulunan Vildan Davut, “Bu mesleği yapmak isteyen gelecek nesillere tavsiyem; öğretmenlik mesleğini seçerken şu özelliklere dikkat etmelisiniz: Çocukları çok seveceksiniz, dilinizi ve milletinizi çok seveceksiniz, çok sabırlı olacaksınız ve güler yüzlü olacaksınız” sözlerini vurguladı.

Vildan hanım konuşmasının devamında, “Biraz klişe olacak ama bunun altını çizerek söylüyorum; her insan, sevdiği mesleği seçip o alanda kendini geliştirerek en iyi şekilde mesleğinde başarılı olmalı. Makedonya’da Türk kadını çalışmalıdır çünkü Türk kadınının çok zeki bir kadın olduğunu düşünüyorum” dedi.

Önemli bir noktaya da dikkat çeken Vildan hanım, “Toplum tarafından öğretmenin işe gidip dört saat çalıştığını, yaz aylarında üç ay, kışın bir ay tatil yaptıklarını, her hafta sonlarını evde geçiren kişiler olarak tabir edildiğini hepimiz biliyoruz. Fakat öğretmenler her akşam günlük planlarını hazırlayan, yaz mevsiminde yıllık planını hazırlayan, hafta sonlarını da farklı etkinliklerin planlamasını, ders fişlerini hazırlayan kişilerdir” dedi.

Son olarak da, “Hayatımda en çok gurur duyduğum iki şey var, o da benim üç kızımın ve mesleğimin olması. Kızlarım ve mesleğimle kendimi çok güçlü hissediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Vildan öğretmene bizleri kırmayıp sohbetimizi kabul ettiği için kendisine teşekkür ederken, mesleğinde ve çok sevdiği öğrencileriyle başarılı ve mutlu günler geçirmesini temenni ederiz.