Çocuk ve gençler için hizmet eden S.O.S. danışma hattı ile ücretsiz yasal hizmet hattının Ocak 2016-Aralık 2016 tarihlerini kapsayan yıllık raporu Birinci Dünya Çocuk Büyükelçiliği “Megyaşi” kurucu müdürü Mr. Dragi Zmiyanats, çocuk ve gençler için hizmet eden S.O.S. danışma hattı koordinatörü Angela Manevska ve Birinci Dünya Çocuk Büyükelçiliği “Megyaşi” avukat ve program yöneticisi Katerina Koneska tarafından sunulurken, istatistik verilerin özeti, genel sonuçlar ve ülkedeki çocukların durumunun iyileştirilmesi için öneriler ile çocuk ve gençler için hizmet veren S.O.S. danışma hattı konusu gündeme getirildi.
Geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 82 çağrının yapıldığı ve ek iletişimle birlikte bu sayının 147’ye ulaştığı S.O.S. danışma hattında, 5 çocuğun kendi haklarından haberdar olmak, gelişimi esnasında karşılaştıkları sorunlar konusunda bilgi sahibi olmaları veya olası kendi haklarının ihlali için şikâyet etme konusunda bilgilenmek amacıyla başvurdukları belirtildi. Bunların arasında, ebeveynlerinin boşanma durumunda haklarının ihlal edildiği 33, aile içi şiddete maruz kalan ve korumasız olan 21 ve dilendirilen 11 çocuğun kayıtlara geçtiği bildirildi.
“Megyaşi” Çocuk Danışma Hattına Yapılan...
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