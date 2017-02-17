Beş ülkeden 300 kadının ve 40 panelistin katıldığı ve kendi tecrübelerini paylaştığı Öncü Kadınlar Zirvesi’nin amacı; uluslararası kadınların liderliği için diyalogun sağlanması, kalkınma için stratejik politikaların oluşturulması, ülkede ekonomiyi olumlu yönde etkileyecek unsurlar ve özellikle kadının rolü anlatılmak oldu.
İvanova, Öncü Kadınlar Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Yaşamım boyunca edindiğim deneyimlere dayanarak, bir kez daha kadınların en başarılı lider olduklarını öğrendim. Kadın; ticarette, sanatta, kültürde, sosyal yaşamda, sağlıkta, medyada ve her alanda var. Kısacası, kadın her yerde aktiftir” dedi.
Maya İvanova, Öncü Kadınlar Zirvesi'ne Katıldı
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