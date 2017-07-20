2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları festivali, 7-9 Temmuz tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta yapıldı.
Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Türk Okçuluğu Takımından, Novak köyü doğumlu Serdar Asan ülkeler Arası Takımlar 20 metre yarışında 35 ülke yarışmacıları arasında birinci olarak çeyrek altın kazandı.
Festivale Makedonya’dan Sakarya Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca'nın önderliğinde 5 okçu Serdar Asan, Engin Ruşid, İrfan Mehmed, Sead Zeynel ve Cengiz Mürtezan katıldı.
Festivalde dünyanın birçok ülkesinden 1000’in üzerinde sporcu yer aldı.
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