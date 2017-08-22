Bu haftaki sayımızda, Türkiye’den Makedonya’ya gelerek kısa süreliğine çalışan Esra Güllü ile bir sohbet gerçekleştirdik. Esra Güllü, Türkiye-Manisa’daki Celal Bayar Üniversitesi’nde Uluslararsı Ticaret Bölümü öğrencisi. Erasmus’un uluslararası kuruluşlar projesi kapsamında Çanakkale’deki bir derneğin aracılığıyla iki aylığına Manastır’a gelen Esra Güllü, Manastır’da “Sfera” Derneği’nde çalışıyor. İki ülke arasındaki kültürlerin, Makedonya’daki Türk kültürünün yaşatılması gibi faaliyetlerin düzenlenmesinde bir nevi aracı olan Esra Güllü, Makedonya’da geçirdiği günlerini, yaptığı çalışmalarını anlattı.

Makedonya’ya ilk defa geldiğini belirten Güllü, Türkiye ve Makedonya’daki kimi kültür ve adet benzerlikleri sayesinde pek de yabancılık çekmediğini belirtiyor. Burada kaldığı süre zarfında Manastır şehrinin dışında Makedonya’nın diğer şehirlerini de gezme fırsatı bulduğunu söyleyen Esra Güllü: “Ohri, Pirlepe, Üsküp gibi Makedonya’nın farklı yerlerini görme fırsatı buldum. Bunun haricinde Sırbistan’a da gittim” diyerek farklı ülkeleri de görmeyi istediğini belirtti.

Dernekte çalışmaya başladığından itibaren derneğin kuruluş yıldönümü, gençlere yönelik düzenlenen kimi etkinliklerin organizasyonunda yardımda bulunduğunu söyleyen Güllü, kendisinin dernekte bazı etkinlikler düzenlediğini ifade etti. Güllü, “Bizim projemiz olan ve buradaki diğer etnik topluluklarına da kültürümüzü tanıtmak amacıyla Kına Gecesi etkinliği düzenledik. Bunun haricinde, Türkiye’de Türk Günü düzenledik. Baklava, limonata, Türk kahvesi, çay gibi Türk kültürüne ait yiyecek ve içecekleri Türk müziği eşliğinde tanıttık” dedi.

Makedonya’da ve Türkiye’deki Türk kültürü arasında benzerliklerin olduğunu ifade eden Esra Güllü, “Osmanlı’nın bu topraklarda birçok izi var. Buradaki birçok yapı da zaten Osmanlı döneminden kalma. Saat Kule’leri olsun, Camii’leri olsun, pazarı, çarşısı olsun. Genel anlamda Türkiye ile Makedonya benziyor. Eğer bir Avrupa ülkesinde olsaydım daha çok yabancılık çekeceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Buradaki görevinin sona erdiğini belirten Esra Güllü, bu hafta içerisinde ülkesine geri döneceğini ifade ederken, “Buradaki görevimi bu hafta tamamlıyorum ve ülkeme döner dönmez üniversite öğrencisi olduğum için okuluma devam edeceğim. Burada dil öğrenmenin çok gerekli olduğunu fark ettim. Bundan sonra yabancı dilimi geliştirmek için elimden geleni yapacağım” diyerek konuşmasını tamamladı.

Biz de, sohbetimizi geri çevirmediği için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki iş ve okul hayatında başarılar dileriz.