banner43

banner42

15 Mayıs 2017 Pazartesi

Koalisyon Görüşmeleri Sır Gibi Saklanıyor VMRO-DPMNE ile BDİ Anlaştı Mı? Gruevski ile Ahmeti Bir Araya Geldi Hükümet Görüşmeleri Ne Durumda? İlyas: “Hükümeti Kurma Süreci Engellenmemeli” VMRO-DPMNE: “Anayasal Düzeni Koruyacağız” Sela: “Arnavutlar Meclise Giremezse... VMRO-DPMNE ve Hükümet Kurma Çalışmaları Gruevski Koalisyon Ortağı Parti Liderleriyle... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümeti Kurma... Yeni Hükümet İçin Süreler İşliyor 9. Dönem Milletvekilleri Göreve Başladı 9. Dönem Parlamentosu Bugün Toplanıyor Agim Nuhiu Yeni İçişleri Bakanı Oldu 9. Dönem Parlamentosu Cuma Günü Toplanacak
VMRO-DPMNE, Caferi’nin Davetini Reddetti Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin... Devlet Bakanı Beycan ilyas Sancak'ta... TİKA Koordinatörü Ayden: 'TİKA Üzerine... Türk Partilerine 2016'da Bağış Yapılmadı Yerel Seçimlerle İlgili Meclis Başkanı... Sela’ya Saldıran Baba-Oğul Öldürmeye... Kosova'da Hükümet Düştü Bakan Beycan İlyas Cumhurbaşkanı Başdanışmanı... Anayasa Mahkemesi Görev Süresinin Uzaması... “Makedonya'daki Fikir Ayrılıklarının... Belediye Başkanlarının Görev Süreleri... Büyükelçi Kara ve Beraberindeki Heyet... Meclis Başkanlığına Talat Caferi'nin... 2015'teki Kumanova Olaylarından Tam İki...
Meteorolojiden Yağmur Uyarısı Kırçova'da Sünnet Merasimi Düzenlendi İslam Birliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan... Zaev Hükümeti Kurma Yetkisini Almak... MATTO Başkanı Ademovski Başdanışman... İşadamı Sead Koçan’ın Malvarlığı... Üsküp'ün Tarihi Mustafa Paşa Camii'nde... Havalar Ülke Genelinde Isınıyor Üsküp'te Geleneksel Türk Okçuluk Kursuna... Büyükelçi Kara Gostivar Belediye Başkanı... Bugün Bulutlu ve Yağışlı Hava Etkili... Mustafa Paşa Camiinde Berat Kandili Programı... Bulutlu ve Yağmurlu Hava Etkili Olacak
TİKA, Bosna Hersek’teki Projelerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'yi... Erdoğan ve Trump 16 Mayıs'ta Görüşecek Reina katliamcısına 40 Kez Ağırlaştırılmış... İşgalciler, Kadim Türk Yurdu Kırım’a... T.C. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah... Arnavutluk’ta Seçimler Yapılacak Mı? Mehmetçik Kosovalı Öğrencilerin Yüzünü... Yunan Mahkemesinden 3 Darbeci Asker İçin... T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet... TİKA'dan Priştine Belediyesi Süt Üreticilerine... İsviçre'de Türk Başkonsolosluğu'na... 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta... Sırbistan Başbakanı Vuçiç’ten Cumhurbaşkanı... Fransa’dan Haradinay’ın Sırbistan’a...
İstanbullu İşadamları Makedonya’daki... Akaryakıta 1,5 Denarlık İndirim Türkiye’de TIR Taşımacılığında... Çiftçiler Protestolara Hazırlanıyor MATTO Başkanı Ademoski’ye Nişan Takdim... Ahmetoğlu: 'Amacımız İstanbul'u Buradaki... Benzine 2,5 Denar Dizel'e 2 Denarlık... Makedonyalı Türk Gençlerin Başarısı... 2017’nin İlk İki Ayında Makedonya-Türkiye... Vergi Borcunu Ödemeyen Şirketler Açıklandı TAV Havaalanında Üsküp-Budapeşte Seferi... Üsküp-Budapeşte Seferleri Başlıyor Ulaştırma Bakanı Misaylovski Türkiye'de... Kerim: “Turizmin Kalkınması İçin... MÜSİAD Balkan Heyetinden Sırbistan,...
Şampiyonlar Ligi Finalinin Adı: Real... Üsküp Maratonuna Türk Bayrak Maraton... “Maliye Milli Piyango Bana Türkiye... Genç Kalemler, Gostivar Belediye Liginde... Üsküp Derbisinde Kazanan Taraf Vardar... Beşiktaş’ı Üsküp’te İzleme Hayalimiz... Makedonyalı Elif Elmas Türk Milli Takımının... Üsküp Maratonuna Başvurmak İçin Son... Matka’daki Kano Yarışmasına Türk... Türk Derbisinde Gülen Taraf Yukarı... Gostivar'da Derbi: Trabzonspor FK (Yukarı... Makedonya FIFA Dünya Sıralamasında... Onur Ruşid Altın Madalyayla Makedonya... Türkiye Finlandiya, Makedon Lihtenştayn... Elmaz: 'Milli Takım Formasını Hakkettiğimizi...
Kalkandelen’e Bağlı Yajintse Köyünde... Uluslararası Balkan Üniversitesi Yetenek... Üsküp’te “Uzun Hikaye” Filminin... Bir İhtimâl (Şiir) “Türk Filmleri Haftası” Bu Akşam... Makedonyalı Aşçılar İzmir'den Üç... Geleneksel Türk Okçuluğu Makedonya'da... Kılıç: 'Sinema Etkinliğinin Ana Amacı... TİKA’nın Balkanlar Açılımı ve... Hıdırellez Şenlikleri Coşkulu Konserle... Üsküp’te 22. Uluslararası Türk Kültürü... Kalkandelen 'Yeni Hayat' Derneği Antalya... Bu Akşam Üsküp'te Balkan Havaları... Komrat Süleyman Demirel Kreşi Başbakan... 26. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri...
Destan: 'Özgüvenli Olmamızın Tek Sebebi... Üsküp “İsa Bey” Medresesi 30. Nesil... Büyükelçi Kara Uluslararası Vizyon... Üsküp, Gostivar ve Kalkandelen "İsa... Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü... Cengiz Destan 'İstikbal' İlkokulunun... Bahçe Dergisi Debreşte'deki Öğrencilere... Kocacık "Necati Zekeriya" İlkokulu... İştip Türkoloji Bölümünde “Türk... Tahsin İbrahim: 'ADEKSAM Türk Çocuklara... “Gotse Delçev” Üniversitesi Öğrencileri... Gostivarlı Lise Öğrencileri Uluslararası... Vizyon Üniversitesi Öğrencileri Manisa’daki... Ensar Derneği “Kadın ve Ailenin Önemi”... 'Yosip Broz Tito' Lisesi Yarın Kapılarını...
SDSM: 'Gyorge İvanov Hükümet Kurma... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümet Kurma... Dünya Makedon Kongresi Caferi’nin Seçimini... SDSM’den, Hükümeti Kurma Yetkisini... 'Meclis Başkanı Görevi Siyasi Parti... Karar Resmi Gazetenin Bir Sonraki Sayısında... Kodizas: 'Makedonya'nın Bölünmez Bütünlüğünü... VMRO-DPMNE: “Meclis Başkanı Seçme... Caferi: 'İvanov Hükümeti Kurma Yetkisini... VMRO-DPMNE Koalisyon Ortaklarıyla Bir... THP: 'Bütün Vatandaşları Soğukkanlı... TDP'den 'Sağduyu ve Soğukkanlılık'... 'Demokrasi Yoluyla Paralel Kurumların... Mecliste Kurucu Oturumun 19. Devamı Yapılacak Liderler Zirvesi Yapılacak Mı?
TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin...
“Makedonya Âlimlerinden Kemal Aruçi... En Büyük Hayalim Türk Dili ve Edebiyatı... Bosna Hersek'te Gornji Vakuf Belediyesi... Berat Kandiliniz Mübarek Olsun Türkiye Diyanet Vakfından Balkanlar'a... Cevahir Holding’e Plaket Takdim Edildi Konçeli Bekir Usinov TRT 1 ‘deki Yarışma... Büyükelçi Kara Kadın Kuruluşlarının... TRT Avaz’ın Üsküp’ten Canlı Yayınını... Aşağı Banisa’da Kutlu Doğum Etkinliği... Valandovalı Hasan’ın Tedavisini Eyüp... Murat Paşa Camiinde Miraç Kandili Mevlid... İstanbul Valisi Şahin Makedonyalı Öğrencileri... TİKA, “Çocuklar Mutlu, Balkanlar Umutlu”... Manastır Müftüsünden Bayrampaşa Ziyareti

“Makedonya Âlimlerinden Kemal Aruçi ve Kelâmî Görüşleri” Araştırıldı

Kemal Aruçi, toplum tarafından tanınan bir şahsiyet. Biz onu faaliyetleri, mücadelesi, yetiştirmiş olduğu talebeleri vasıtasıyla tanıyoruz. Ancak bu çalışmanın temel hedefi eserlerinden yola çıkarak ilim adamı Kemal Aruçi’yi tanımak ve tanıtmaktır.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:07
Bu haber 23 kez okundu
“Makedonya Âlimlerinden Kemal Aruçi ve Kelâmî Görüşleri” Araştırıldı


“Son Dönem Makedonya Âlimlerinden Kemal Aruçi ve Kelâmî Görüşleri” başlıklı çalışmasıyla Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini 22 Nisan 2017 tarihinde tamamlayan M-r. Meral Yahya, yapmış olduğumuz röportajımızda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Meddah Medresesi mezunu olan Kemal Aruçi’nin vaazlarıyla toplumu aydınlatma ve bilinçlendirme çabaları, talebe yetiştirme gayretleri, kaynağı belli olmayan hurafelerle mücadelesi gibi özelliklerini çalışmasında konu ettiğini ifade etti.


Meral Yahya kimdir?

1973 yılında Kalkandelen’de doğdu. İlk öğrenimini Kalkandelen “İstikbal” ilkokulunda, lise öğrenimini de Üsküp İsa Bey Medresesi’nde tamamladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydını yaptırarak eğitimine Türkiye Cumhuriyeti’nde devam etti. Mezun olduktan sonra 1996 yılında öğrendiklerini çevresine ve yeni nesillere aktarmak gayesiyle doğup büyüdüğü topraklara geri döndü.

1998 yılından itibaren Kalkandelen Yukarı Çarşı Camii’nde muallimlik, 2004 yılından itibaren ise İsa Bey Medresesi Kalkandelen Kız Şubesi’nde öğretmenlik görevinde bulundu. Çalışma nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı eğitimine 2014 yılında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yüksek Lisans kaydını yaptırarak devam edebilme imkânını elde etmiş oldu. Aynı zamanda Balkan Araştırma Enstitüsü’nde uzman olarak görev yapmakta.


Kemal Aruçi, toplum tarafından tanınan bir şahsiyet

Yüksek lisans teziyle ilgili bilgi veren Meral Hanım, “Son Dönem Makedonya Âlimlerinden Kemal Aruçi ve Kelâmî Görüşleri” başlıklı çalışmamızda Osmanlı sonrası Makedonyasında dini düşüncenin gelişimine bir göz atmayı hedeflemiştik. Kemal Aruçi, toplum tarafından tanınan bir şahsiyet. Biz onu faaliyetleri, mücadelesi, yetiştirmiş olduğu talebeleri vasıtasıyla tanıyoruz. Ancak bu çalışmanın temel hedefi eserlerinden yola çıkarak ilim adamı Kemal Aruçi’yi tanımak ve tanıtmaktır.

Osmanlı geleneğinde yetişmiş olan ulema zincirinin son halkası konumunda bulunan Kemal Aruçi’nin ilmi, toplumsal ve sanatsal tavrını tanıma sayesinde sahip bulundukları itikadi geleneğin korunması için kurumsal planda olduğu gibi, bireysel planda da verilen mücadeleyi daha yakından tanıma imkânını elde etmekle birlikte; eserlerini tanımakla dar anlamda Makedonya’da, geniş anlamda ise bütün Balkanlarda bugün hakim olan itikadi geleneğin kökenini tanıma imkânını da elde etmiş bulunuyoruz” dedi.


Kemal Aruçi’yi çalışmamızın merkezine yerleştirip, Makedonya’da Osmanlı sonrası fikri hayatın bir portresini çizmeye çalıştık

Meral Yahya, “Dönemin hususiyetleri itibariyle temsil etmiş oldukları kültür geleneğinin hakim olan çevrelerce itibar görmemesi sebebiyle kayıt altına alınamayan bir dönem hakkında çalışmış olmanın muhakkak zorlukları oldu” sözleriyle konuşmasına devam ederken, diğerlerinin yanında: “Ancak Kemal Aruçi ile olan akrabalık bağımız (kendisi dedemdir) çalışma sürecine heyecan ve memnuniyet kattığı gibi, kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırmış ve de bu bilgileri doğrultma konusunda aile büyüklerinden istifade etme imkânını sağlamıştır.

Biz bu çalışmada Meddah Medresesi mezunu Kemal Aruçi’yi çalışmamızın merkezine yerleştirip, Meddah Medresesi dahil dönemin eğitim veren kurumları ve dini düşüncenin temsilcileri hakkında bilgi vererek aslında Makedonya’da Osmanlı sonrası fikri hayatın bir portresini çizmeye çalıştık.

Kemal Aruçi’nin vaazlarıyla toplumu aydınlatma ve bilinçlendirme çabaları, talebe yetiştirme gayretleri, kaynağı belli olmayan hurafelerle mücadelesi ve dönemin revaçta olan aklı kutsallaştırma tavrına ısrarlı itirazı kimlik muhafazası konusunda verilen mücadeleye olduğu gibi itikadi geleneğe de sahip çıkmada güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Ayrıca elimizde bulunan Akâid ve Kelam Ders Notları’nın sadece Kelâm ilmi açısından değil Dinî Eğitim Tarihi açısından da önemli olduğunun kanısındayız. Eğitim görmüş olduğu Meddah Medresesi’nin, gerek Osmanlı dönemi gerekse Osmanlı sonrası eğitim sistemi ile ilgili şifahi kaynaklar dışında yazılı herhangi bir belgenin elimizde bulunmamayışını göz önünde aldığımızda, söz konusu ders notlarının önemi daha da iyi anlaşılmaktadır” sözlerini dile getirdi.

Konuyla ilgili yapılacak daha çok araştırma var

İleride bu hususta çalışmayla ilgili daha birçok araştırmanın yapılabileceğini ifade eden Meral Yahya, “Tez bir başlangıç oldu. Yapılacak daha çok şeyin var olduğu görülmektedir. Bunun ne kadarı bana nasip olur bilemem. Rabbimizin takdiridir. Ama en azından bu tezin daha derin çalışmalara vesile olacağı temennisi şimdilik memnuniyet verici olmaktadır.

Yeni nesiller zor bir sınavdan geçiyor. Teknoloji, sosyal medya gibi hayatı kolaylaştırır gibi görünüp aslında emek ve zaman israfına yol açan modern bir esaret ile karşı karşıyadırlar. Bunun farkına varmaları gerektiğini söylemek isterim. Bu ümmetin onlara ihtiyacı var. Onlar bizim umudumuzdur. Rabbimizin inayetiyle yapacakları, yapabilecekleri çok şey var. Doğru değerlendirildiğinde bu çok kısa gibi görünen ömür, aslında çok verimli ve bereketli olabiliyor. Cenab-ı Hakk’ın cümlemizi razı olacağı işler ile meşgul etmesini dilerim.

Ayrıca, gazetenizde beni misafir ettiğiniz için teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com