Sağlık Bakanı Arben Taravari ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Tsarovska, bugün düzenledikleri basın toplantısında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele için imzalanan İstanbul Sözleşmesi onaylanması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının desteğiyle, “İstanbul Sözleşmesi – Kadına Karşı Şiddetin Önüne Geçmek İçin Daha İyi Politikalar ve Teamüller Benimseme” isimli projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Tsarovska, en kısa sürede Cinsel Şiddet Mağdurları Merkezinin açılacağını ve burada psikolojik destek ile yeniden topluma kazandırılmalarının sağlanacağını söyledi. Tsarovska, bu merkezin uluslararası standartlara uygun olacağını ve yasal düzenlemelerin hazırlandığını da sözlerine ekledi.

İstanbul Sözleşmesinin cinsiyete dayanan şiddetin önüne geçilmesi ve önyargıların kırılması noktasında ileriye yönelik büyük bir adım olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Arben Taravari, bakanlık olarak bundan sonra da benzer çalışmalara tam destek vereceklerini belirtti.

BM Kalkınma Programı Makedonya Daimi Temsilcisi Louisa Vinton, İstanbul Sözleşmesinin tasdiklenmesi ve uygulanmasının BM’nin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Proje kapsamında, Üsküp, Kumanova ve Kalkandelen’de açılması planlanan Cinsel Şiddet Mağdurları Merkezlerinin yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışında birçok kampanyaya destek verilmesi, konferanslar ve toplumda konu hakkında bilincin arttırılması için bir dizi çalışma daha yapılacak. Mali destek BM Kalkınma Programı tarafından sağlanacak.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan Avrupa Konseyi sözleşmesi, şu ana kadar 40 ülke tarafından imzalandı.