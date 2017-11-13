



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, Başkanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi, güncel konuları değerlendirdi.

Erbaş, Kutlu Doğum Haftası'nın, "terör örgütü FETÖ'nün elebaşının doğum gününe denk geldiği iddiaları"na ilişkin şunları kaydetti:

"Kutlu Doğum Haftası, 1989 yılından itibaren her yıl kutlanmış. Hicri takvime göre bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle 6 sene boyunca kutlanmış. Yaz mevsimine denk geldiği ve verimli etkinlikler yapılamadığı için nisan ayına alınmış. Nisan ayına alındıktan sonra 5-6 sene kutlanmış. Kandil, daha sonra tekrar haziran ayına denk gelince, nisan ayından tekrar haziran ayına alınmış. Hicri takvime göre kutlanmaya başlanmış. Nisan ayına denk geldiğinde orada dondurulmuş. Bu uygulama ilk değil."

"Bütün dünya Mevlid Kandili'ni, hicri takvime göre kutlarken Türkiye neden yapmıyor?" şeklinde eleştiriler aldıklarını aktaran Erbaş, "2017 yılının Kutlu Doğum Haftası kutlandı. 2017 yılının 29 Kasım'daki Mevlid Kandili gecesi biraz daha canlı etkinliklerle, belki birkaç güne yayarak, konferanslar, paneller düzenleyerek bir başlangıç yapacağız. İnşallah 2018 yılında, 19 Kasım'da Mevlid-i Nebi Haftası şeklinde kutlanmaya başlayacak. Hicri takvime göre değişecek." diye konuştu.

Kaynak: AA