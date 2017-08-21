Dünyanın dört bir yanından hacı adayları kutsal topraklara doğru yola çıkmaya bşaladı.

Kosova’da 216 kişilik ilk hac kafilesi, Priştine “Adem Jashari” havalimanında yakınları ve İslam Birliği yetkilileri tarafından uğurlandı.

Kosova’da bu yıl binin üstünde hacı adayının olduğu açıklanırken, önümüzdeki üç gün içerisinde kafilelerin Priştine’den hareket etmesi planlanıyor.

Makedonyalı 800 hacı adayının ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında kutsal topraklara doğru yola çıkması öngörülüyor.