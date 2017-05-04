



Konçe doğumlu olan ve 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi son sınıf öğrencisini Bekir Usinov, TRT 1 ekranlarından yayınlanan “Altın Petek” adlı yarışma programına katıldı.

1991 doğumlu olan ve ilkokulu bitirdikten sonra Türkiye’ye giden Usinov, 24 Nisan’da yarışmanın 78. bölümünde yarıştı.

Başarılı bir oyun çıkartan Usinov, yarışmadan 15.000 TL’lik ödülle ayrıldı.

