Günümüzde kadınların her konu ve alanda aktif olduklarını rahatlıkla görebiliriz. Ülkemizde de kadınların daha sosyal oldukları göz ardı edilemez. Özellikle değişik ve ülkemizin ihtiyacı olan mesleklerden mezun olan gençler, var olan birtakım boşlukları da doldurmaya çalışıyor. Fakat her ne kadar iş konusunda mücadele etseler de, günden güne artan işsizlik sorunu, gençlerin ve özellikle kadınların kariyer imkânlarını kısıtlıyor.

Bu haftaki sayımızda İştipli Ceylan Yusin ile bir konuşma gerçekleştirdik. Kendisi Eczacılık Bölümü mezunu fakat kendi mesleğinden ziyade başka işle meşgul oluyor.

Ceylan Yusin, 15 Haziran 1991 İştip doğumlu. İlkokul 4’e kadar Radanya köyünde okudu. Sekizinci sınıfa kadar da Karbintsa’da eğitim aldı. Liseyi ise İştip’teki “Yane Sandanski” lisesinde Eczacılık-Laboratuvar Teknisyeni bölümünü tamamladı. Üniversite eğitimini de İştip’teki Gotse Delçev Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nde tamamladı.

Ceylan Hanım, yaklaşık 7-8 aydır bir konfeksiyon fabrikasında çalışıyor. Şimdiye kadar kendi mesleğinde çalışma imkânı olmadığını belirten Ceylan Yusin, “Eğer insan kendi mesleğinde çalışıyor olsa, iş hayatı güzel olmalı. Tabii bu, herhangi bir zorluğun olmadığı anlamına gelmez, mutlaka birtakım zorlukları vardır. Ancak kişi kendi mesleğinde çalışıyor ise bu zorlukların üstesinden kolayca gelebilir” diyor.

Başka bir işte çalışıyor olmasının sebebini anlatan Ceylan Hanım, “Başta ülkemizdeki işsizliğin had safhaya ulaşmasındandır. Buna başka sebepler de ekleyebiliriz. Mesela, Müslümansanız ve Doğu Makedonya bölgesindenseniz, en önemlisi de bir siyasi partinin sempatizanı değilseniz istediğiniz meslekte (işte) çalışmanız imkânsız olur” dedi.



“Çalıştığım iş, diğer işlere nazaran daha zor”



Yaptığı işin zorluklarından söz ederken, “Çalıştığım iş, diğer işlere nazaran daha zor, çünkü üç vardiyalıdır. Bir de çok zor olmasına rağmen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. Ayrıca kendi mesleğim de değil. Bu yüzden zorluğu gözümde daha da artıyor.

Çalışan kadınlar için hayat zor olmalı. Bir yandan çalışmak, diğer yandan ev işleri, vs. Hele ki bizim ülkemizde alınan maaşla bir ayı geçirmek zor. Ki benim ihtiyaçlarımın çoğunu ailem karşılıyor” diyerek kendi mesleğini icra edememesinden yakınıyor.



“Başka ülkeye taşınarak kendi mesleğimde çalışmayı ümit ediyorum”

Büyük hayallerle bitirdiği üniversiteyle bir meslek sahibi olmasına rağmen kendi mesleğini yapamayan Ceylan Yusin, “Bir eczane açmayı veyahut bir ilaç deposunda çalışmayı düşünüyorum. Fakat ülkemizdeki mevcut durum seyrini değiştirmezse bu da zor gibi görünüyor. Bu sebepten dolayı Türkiye’ye taşınmayı düşünüyorum. Buradan ilgililere şunu söylemek istiyorum: Bizim iş bulma hususundaki problemlerimize çözüm bulsunlar. Sorunlarımıza çözüm üretsinler. Ben bu konuda çok ümitliydim ama maalesef ümitlerim tükendi. Başka ülkeye taşınarak kendi mesleğimde çalışmayı ümit ediyorum” sözlerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda tüm yetkililere mesaj veren Ceylan Yusin, “Siyasetçilere sesleniyorum. Bizim sorunlarımızla da meşgul olsalardı, inanıyorum ki bizim gibi gençler ülkelerini terk etmek zorunda kalmazlardı. Daha da önemlisi üniversite mezunları, konfeksiyonlarda düşük maaşlara çalışmak zorunda kalmazdı. Bu iş konusu sadece benim sorunum değil. Bizim bölgede yani Karbintsa bölgesinde üniversite mezunlarının hepsi işsiz. Yakın çevremdekiler, kısacası tüm Türkler işsiz. Yetkililerin, iş sorununa en kısa zamanda bir çözüm bulacağını ümit ediyorum” dedi.