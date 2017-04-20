Makedonyalı engelli ve engelsiz öğrencilerden oluşan bir grup, Beyazay Derneği koordinasyonunda İstanbul’da ziyaretlerde bulundu.
Derneğin, Eyüp Belediyesi, Kaymakamlık ve Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü "Makedonya'dan Eyüp'e Engelsiz Gönül Köprüsü" yürüttüğü proje kapsamında, İstanbul Valisi Vasip Şahin öğrencileri makamında ağırladı.
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