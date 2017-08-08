Makedonya Türklerinin sanat ve edebiyatında büyük bir iz bırakan eğitimci, gazeteci, şair ve yazar İlhami Emin, bugün 86 yaşını doldurdu.

Yeni Balkan gazetesi olarak kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Nice yaşlara İlhami Emin!

İlhami Emin Kimdir?

8 Ağustos 1931 yılında Radoviş’te dünyaya geldi. Üsküp’te Pedagoji Akademisini bitirdi. Yıllarca gazetecilik ve editörlük yaptıktan sonra 5 sene boyunca Makedonya Halklar Tiyatrosu Müdürü görevini üstlendi.

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Bu sürede Yosip Broz Tito ve Kiro Gligorov’un resmi tercümanlığını da yaptı.

Şiir kitapları arasında Zivotot pee i plaçe (1955) Denonokye (1975) Taş Ötesi (1965) Gülkılıç (1971) Gül çiçek (1972) Gül çiçek hane (1974) Gülev (1989) Yörükçe (1984), Güldeste (1991), Güldin (1993) Gülyol (2003) yer alıyor.