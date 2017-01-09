Kadınların her şeyden önce dış görünüşüne önem verdikleri inkâr edilemez bir gerçek. Bakıma, güzelliğe son derece özen gösteren kadınlar için, özellikle saç bakımı da ilk sırada yer alanların arasında. Sıradan bir günde, özel günlerde olsun kadınlar her daim saçlarının düzgün ve bakımlı olmasını ister. Bunun için de kuaförlerde saatlerce zaman harcamaktan hiç çekinmezler de.

Kuaförlerin sabırlı ve tutumlu tavırları ise kadınları bambaşka bir görünüme kavuşmalarına yardımcı olmakta. Bu konuda çok büyük rol oynayan kuaförler, marifetlerini sergileyerek müşterilerini memnun etmeye gayret etmekteler.

Hem genç kızların, hem de kadınların tarzına, saç stiline uygun saç modelleri yaratan genç kuaför Elif Sali, bu mesleğe olan bağlılığını bizlere anlattı.

Resneli Elif Sali, ilkokul ve lise eğitimini tamamladığı memleketinde, genç yaşında kariyer hayatına da atıldı. 19 yaşında olan Elif, Resne’nin genç kuaförlerinden biri ve bu mesleği çok sevdiği için küçük yaşta çalışmaya başladı.

Elif Sali, “Saç bakımı, her kadın için olduğu gibi benim için de özen gösterilmesi gereken bakımlar arasında yer alıyor. Daha 14 yaşındayken büyük bir merakla bir kuaför salonunda çalışmaya ve bu mesleği öğrenmeye başladım. Tam altı yıl boyunca çalışıp bu zanatı aldıktan sonra kendi işimin patronu olmaya karar verdim. Annemin ve ablalarımın yardımıyla ve tabii ki kendi çabamla, kendi kuaför salonumu açmaya karar verdim. Kendime yeni bir sayfa açarken, birkaç zorlukla karşı karşıya kaldım ama pes etmeyip hayallerimi de düşünerek, her zorluğun üstesinden geldim. Hem genç olmam nedeniyle hem de bu konuda tecrübesiz olduğum için, dükkan açma prosedürlerinde zorlandım. Ama hayallerimi düşündüğümde hiçbir zorluk beni yıldıramazdı. Şimdilik küçük bir dükkan ama ilerde hayallerimde ki dükkana kavuşacağıma inanıyorum.” dedi.



Her meslekte olduğu gibi kuaförcülüğün de bir takım zorluklarının olduğunu ifade eden Elif, “Her bir mesleğin zorlukları vardır, benim mesleğimin zorluğuysa, müşterimin ne hissetiğini ve ne istediğini anlamaktır. Bunun yanında, müşterimin memnun olması için çaba gösteririm, bu benim mesleğimin zorluklarından biri olsa da, ben bu zorluğu büyük bir zevkle yapıyorum ve bu mesleği yapmak isteyen gençlerimize örnek olmaya çalışıyorum, mesleğimi de severek yapıyorum çünkü her kadın güzeldir, güzel olmayı da hak eder.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bu mesleği yapmak isteyen genç kuaförlere tavsiyelerde bulunan Sali, “Ben mesleğimi severek yapıyorum ve amaçlarımdan biri de bu mesleğe hevesi olan gençlere örnek olmak. Herkes kendini mutlu hissettiği mesleği yapmalı bence. Gençler bu konuda kendilerini teşvik etmeliler, hayallerine ulaşmak için çabalamalılar.

Genç kuaför Elif Sali’ye sohbeti için teşekkür eder, iş hayatında kolaylık ve başarılar dileriz.