Kalkandelen Belediyesi günü vesilesiyle, 3 Mart Cuma günü düzenlenen törenle, Kalkandelen’e yıllarca hizmet ve emek veren Gülşen Nuhi’ye plaket takdim edildi.

Türk Demokratik Partisinin Kalkandelen Şubesi Meclis Üyesi de olan Nuhi, plaketini Belediye Başkanı Teuta Arifi’den aldı.

TDP Kalkandelen Şubesi, konuyla ilgili olarak “Gülşen ablamıza TDP Kalkandelen ailesi olarak bu kutsal yol ve davamızda başarılarının devamını diliyoruz” dedi.