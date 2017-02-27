



Gidiyoruz,

Maviyi siyaha bulamaya.

Şu kurak diyar deyip,

Göz yaşıyla sulamaya.

Gidiyoruz,

Yankılanır kunduramızın topuk sesleri.

Gönlümüzde ki acılar, burkar tüm hevesleri.

Gidiyoruz..

Son bir vazife eda etmeye.

Koca bir çınarı, yeniden dikmeye.

Üzerine avuç avuç toprak dökmeye.

Güzel anıp, bir de dua etmeye.

Gidiyoruz...

Yaser H.

(Üstat Fahri Ali'yi dua ve rahmetle anıyorum. Allah cennet mekanında kabul etsin)