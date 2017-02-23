Kadın haklarının savunulmasında çalışmalarını sürdüren ve faaliyetleriyle kadınlara destek olan “Derya” Türk Kadınlar Derneği, Avrupa Birliği’nin katkıları ve İnsan Kaynakları Geliştirme Birliği (İPA)’nın mali desteğiyle, Makedonya Aktif Sosyal İçerik Platformu (MAPSİ)’nun projesi kapsamında Genç ve Kadınların Sosyal İçeriği Konusunda Strateji Oluşturma konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Ohri Ekonomik Strateji ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Üsküp Makedon Kadın Lobisi’nin proje koordinatörlerinden biri olan Derya Derneği’nin bugün Çayır Belediyesi’nde gerçekleştirdiği toplantısında Çayır Belediyesi Ekonomi Geliştirme Sektörü sorumlusu Saşe Maksimovski ve Valdeta Tairoviç, “Derya” Türk Kadınlar Derneği Başkanı Suzan Musli, Ekonomik Strateji ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü sorumlusu Bilyana Tanevska, Halkbank temsilcileri, devlet kurumları, Sivil Toplum Kuruluşu, lise ve ilkokul pedagog temsilcileri ile şirket temsilcileri hazır bulundu.



Aktif sosyal içerik platformu çerçevesinde Çayır Belediyesi’ndeki gençlerin ve kadınların sorunlarına ortak çözüm bulma ve iş bulmalarına olanak sağlamaları amacıya bir araya gelen yetkililer, var olan sorunları gündeme getirdi.

Gençlerin ve kadınların genel sorunlarına çözüm bulmakla birlikte 18 belediyeyle birlikte bu projenin başladığını açıklayan Derya Derneği Başkanı Suzan Musli, iş bulamama konusunu da gündeme getirerek, yeni fikir ve önerilerle birlikte bir çözüm yolu bulma gayretlerinde olduklarını açıkladı. Bunun sonucunda, getirilen yeni kararlarla birlikte gençlerin ve kadınların sorunlarına ortak olarak, sosyalleşmelerine ve sorunlarını giderecekleri belirtildi.