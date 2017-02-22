Sağlık Sigortası Fonu, 2016 yılında 54 babanın doğum izninin kullanarak 9 ay çocuklarına baktığını açıkladı. Üsküp’te 17, Manastır’da 8, Ustrumca’da 4, Köprülü, Kumanova, Ohri, Kalkandelen ve Koçana’da 3’er baba doğum iznine gitti.

Eşleri işe giderken çocuklarına bakan babaların sayısında da geçtiğimiz yıllara göre artış olduğu görüldü. 2012’de 19, 2013’de 16, 2014’te 14, 2015’te de 29 baba bu hakkını kullandı.

Makedonya’daki yasalar, ebeveynlerden birinin 9 ay boyunca doğum izni almasına imkan sağlıyor. Ancak anne doğumdan ilk 45 gün boyunca işe dönemiyor. Bu hakkı kullanmak isteyen babalar ise çocuğun doğum belgesi ve eşinin işe döndüğüne ilişkin yazılı belgeyle başvuruda bulunuyor.

2010 yılında çocuklarını dünyaya getiren anne ve babaların birlikte 2 ay boyunca izinli olması için yasa hazırlanmış ancak dünya ekonomik krizi nedeniyle alınan önlemler yüzünden geri çekilmişti.